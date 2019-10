Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Olanda, care a violat și ucis o fetița de 11 ani din Dambovița apoi s-a sinucis, ar fi vizitat inclusiv județul Vrancea, potrivit Antena3.ro. Sursa citata scrie ca, in prezent, are loc „o ampla verificare a cazurilor din aceste zone in care au fost abuzați copii“. „Suceava, Iași, Bacau,…

- Asociatia "Salveaza o inima" face apel pentru salvarea unei fetite care se lupta cu o boala crunta: tumora maligna la vezica urinara si uretere. Familia nu are banii necesari pentru a-i mai continua spitalizarea in strainatate.

- Un grav accident rutier a avut loc in Lugoj, pe strada Ezerișului, intre o autoutilitara și un autoturism. In accident au fost implicate șapte persoane dintre care patru minori. O persoana a ramas incarcerata, pana la intervenția salvatorilor, celelalte fiind transportate la spital. Despre un minor…

- Johannes Visscher, olandezul care a ucis-o pe Adriana, fetița de doar 11 ani din Dambovița, a fost logodit in urma cu opt ani de zile. Femeia, insa, a decis sa se desparta de el și a oferit detalii despre trecutul ”negru” al barbatului de 46 de ani.

- Continua sa apara noi informații, dar și imagini, in cazul oribilei crime din Dambovița. Adriana, o fetița de numai 11 ani, a fost rapita din Gura Șuții, imediat dupa ce plecase de la școala. In doar 30 de minute, și-a gasit sfarșitul, adus de un suspect care a figut de mult din Romania.

- Duminica dupa amiaza polițiștii au facut o descoperire ingrozitoare in Dambovița! Trupul Adrianei, fetița de 11 ani disparuta vineri, a fost gasit intr-un tufiș. Acesta prezenta urme de violența.

- O fata de 11 ani din localitatea Gura Suții, județul Dambovița, care a disparut vineri, dupa școala, a fost gasita. Conform primelor informații, ea a fost sugrumata, iar cadavrul i-a fost aruncat in niște tufișuri.știre in curs de actualizare