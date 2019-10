Nadine revine în televiziune. Ce emisiune va prezenta Nadine revine in televiziune dupa o absența de aproape patru ani. Actrița, cantareața și realizatoare TV va fi vazuta pe micile ecrane de luni pana vineri. Nadine va prezenta o noua emisiune de divertisment care va purta intocmai numele sau, „Nadine” și, incepand cu 14 octombrie, va putea fi vazuta in fiecare zi de luni pana vineri, de la 18.35, pe TVR. Nadine, desi a facut scoli de actorie si alte specializari in America, a devenit cunoscuta odata cu proiectul Scoala Vedetelor. In prezent, Nadine a reluat cursurile la liceu, este in clasa a XI-a si nu ii este rusine sa vorbeasca despre scoala… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce moțiunea impotriva Guvernului Dancila era adoptata, la Radio Romania se asculta muzica. Emisiunea muzicala inregistrata nu a fost intrerupta in momentul in care Cabinetul Dancila a picat. Intrebat de acest subiect, redactorul-șef RRA, Nicu Popescu, a afirmat ca nu cunoaște situația, insa…

- Adela Popescu, prezentatoarea emisiunii „Vorbește lumea”, implinește astazi 33 de ani, iar pentru ea, ziua a inceput cum nu se putea mai bine. Primul care a surprins-o a fost chiar soțul ei, Radu Valcan, care i-a facut public o declarație de dragoste. Radu a decis sa o duca pe Adela la sediul Pro tv…

- Adela Popescu și Radu Valcan au implinit 4 ani de la nunta și au doi copiii impreuna, insa ii cheama tot Popescu și Valcan. Nu-i vorba ca Adela n-ar vrea sa poarte numele soțului, spune doar ca n-a avut timp sa schimbe actele pana acum, deși și-a propus de nenumarate ori. “In buletin sunt Popescu inca,…

- Taylor Bland și Joshua McAdams, din Florida, SUA, au pierdut custodia baiețelului lor bolnav de cancer dupa ce au refuzat sa-l duca la ședințele de chimioterapie. Un judecator a decis, luni, ca baiatul de patru ani sa locuiasca cu bunica lui. Copilul fusese luat din grija parinților lui dupa ce aceștia…

- Viviana Sposub a luat decizia in urma cu cateva luni, insa a depus demisia recent, scrie cancan.ro. Totodata, Viviana a facut anunțul public și pe contul sau de Facebook. Citeste si Emisiunea "Visuri la cheie" revine la Pro TV din 11 septembrie "Mi-am luat ramas bun de la echipa Observator,…

- Radu Banciu a revenit pe sticla, luni, 19 august, și a anunțat o schimbare inca din primele minute ale emisiunii „Lumea lui Banciu”. „Iata-ne, dragi prieteni, dupa aceasta vacanța de tip Turcescu. Ne-am retras și noi vreo 40 de zile. Turcescu, de obicei, cam șase saptamani avea in vacanța de vara, dar…

- In mod normal, pe acoperisuri, mai ales in zonele urbane foarte populate, se construiesc gradini, locuri de joaca sau se amenajeaza piscine. Se intampla asta in America de Nord, Asia sau Europa. In Jakarta, Indonezia, adevarate suburbii sunt construite pe acoperisuri. Asa se intampla in cazul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a revenit, miercuri, asupra anuntului referitor la o viitoare colaborare cu Pro Romania si precizeaza ca intre cele doua formatiuni politice au avut loc discutii si ca nu s-a luat vreo hotarare. In anuntul facut initial pe Facebook, el a inlocuit cuvantul…