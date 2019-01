Nadia Comaneci, pe covorul rosu la Globurile de Aur alaturi de actori faimosi

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta gimnasta Nadia Comaneci (57 de ani) s-a numarat printre invitatii galei Globurile de Aur 2019, eveniment la care a fost surprinsa alaturi de mai multe staruri ale cinematografiei, printre care Antonio Banderas si Daniel Craig.

- Cea de-a 76-a editie a galei de decernare a Globurilor de Aur s-a desfasurat duminica seara la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles, in Statele Unite. Show-ul a fost prezentat de actorii Sandra Oh si Andy Samberg, iar statuetele primite de laureati sunt de acum mai mari și mai aurii. Cele oferite…

- Nadia Comaneci a postat pe retelele de socializare mai multe fotografii in care apare alaturi de vedete ale cinematografiei, la Globurile de Aur. The post FOTO. Globurile de Aur 2019. Nadia Comaneci, pe covorul roșu alaturi de vedete al cinematografiei appeared first on Renasterea banateana .

- Globurile de Aur au dechis sezonul premiilor de la Hollywood, duminica noapte, iar vedetele au fost stralucitoare și extrem de elegante pe covorul roșu al evenimentului. Nici de data aceasta starurile de la Hollywood nu au dezamagit și au captat luminile reflectoarelor prin ținutele lor impecabile.…

- Tul, paiete indraznete, rochii cu corset si cu fuste extrem de voluminoase sunt elementele care au dominat pe covorul rosu la cea de-a 76-a editie a galei Globurilor de Aur, care a avut loc duminica noapte, la Los Angeles.

- Lungmetrajul muzical "Bohemian Rhapsody", de Bryan Singer, a primit premiul pentru cel mai bun film-drama la cea de-a 76-a editie a galei Globurilor de Aur, care are loc in noaptea de duminica spre luni, la Los Angeles, scrie Mediafax.La Globul de Aur pentru cel mai bun film-drama au mai fost…

- In urma cu 29 de ani, Nadia Comaneci, Zeița de la Montreal, fugea din Romania comunista, trecand clandestin granița in Ungaria și ajungand apoi in Austria și Statele Unite. Noiembrie 1989. Regimul Ceaușescu iși traia ultimele zile, dar pentru oamenii de rand viața continua in ritmul cenușiu, agonizant…

