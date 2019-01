Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza la inceput de an pentru fanii lui Gabriel Garko. In premiera si in exclusivitate, TVR 2 a programat sambata, 5 ianuarie, de la ora 21:50, miniseria in doua parti RUDOLF VALENTINO: DESTINUL UNEI LEGENDE ("Rodolfo Valentino, la leggenda" - Italia, 2013), o noua productie cu indragitul actor italian…

- Sarah Brightman va concerta in Romania, in octombrie 2019, show-urile facand parte din turneul mondial „Hymn”. Soprana britanica va concerta in București, la Sala Palatului, pe 21 octombrie, pentru ca pe 22 octombrie sa poata fi vazuta pe scena Salii Polivalente din Cluj-Napoca. Biletele vor fi puse…

- Soprana Sarah Brightman va sustine un concert in toamna anului viitor la Sala Palatului din Capitala, au informat, miercuri, organizatorii. Evenimentul este programat pe 21 octombrie 2019, ora 20,00, cu ocazia turneului mondial "HYMN: Sarah Brightman in concert". Biletele vor fi puse in vanzare incepand…

- Noi detalii au aparut in cazul Larisei Judele, tanara care acuza ca a fost batuta de Dacian Varga la Targul de Craciun, din Bucuresti. Chiar daca nu multa lume stie, intre Larisa Judele si Elena Udrea exista o adevarata legatura.

- Intr-o intalnire cu o delegatie de parlamentari germani din grupul socialistilor, liderul PSD Liviu Dragnea a luat o foaie si a inceput sa deseneze, nervos, cum functioneaza „statul paralel“ in Romania, au relatat surse din conducerea partidului pentru „Adevarul“. „Nemtii s-au blocat. Venisera la Bucuresti…

- "Din acest punct de vedere, nu cred ca este cazul, sunt patru ani in care spun aceleasi lucruri, nu inteleg de ce acum se politizeaza atat de mult acest lucru. Nu spun nimic nou. Spun ce am spus acum un an, acum doi ani, acum trei ani. Sunt acuzata ca nu am spus pe vremea domnului Ciolos. Stiti bine…

- Cantareața Andreea Antonescu are o relație de 14 ani cu Traian Spak, cel care ii este soț și care locuiește in America. Artista și partenerul ei de viața au o casnicie mai aparte, dat fiind ca stau mai mult desparțiți, el aflandu-se peste Ocean, iar ea in Romania. Chiar si asa, casnicia celor doi functioneaza…

- "Sunt absolut convins ca, indiferent de dificultatile de orice fel, Romania va asigura o presedintie de buna calitate. Astfel de oportunitati apar o data sau de doua ori la o generatie. Cred ca, in pofida diferentelor noastre sau a modalitatilor noastre unice de a purta discutiile, acest subiect…