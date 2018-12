Stiri pe aceeasi tema

- Gabi și Andreea au format cel mai controversat cuplu de la „Insula Iubirii”. Imediat ce s-au intors din Thailanda, un val de critici a luat cu asalt pagina de socializare a barbatului de la Reșița, mai ales dupa ce a acesta a recunoscut public ca sufera de mai bine de zece ani de depresie. Dupa ce…

- Romania și Rusia se infrunta in semifinalele Campionatului European de handbal feminin. Bianca Bazaliu (21 de ani, CSM București) a fost chemata de selecționerul Ambros Martin pentru a o inlocui pe Cristina Neagu, accidentata grav in eșecul cu Ungaria, scor 29-31 (vezi detalii AICI). Romania și Rusia…

- Cristina Neagu (30 de ani) s-a „rupt“ in minutul 52 al meciului Romania – Ungaria, atunci cand adversarele conduceau cu 27-26. Intr-un final, fara Neagu pe teren, unguroaicele s-au impus la doua goluri diferenta.

- Deși a pierdut ultimul meci cu Ungaria, Romania s-a calificat in topul celor mai bune 4 echipe de pe continent. Cu 4 victorii din 6 meciuri, Romania a mers mai departe de pe locul 2 și va da in semifinale peste Rusia, echipa lui Trefilov avand tot 4 victorii din 6 meciuri. Prezenta la Turneul Carpați,...…

- Romania a pierdut cu Ungaria, scor 29-31, dar este in proporție de 99 la suta in semifinalele Campionatul European de handbal feminin din Franța! Daca Germania nu bate la 11 goluri Olanda, Romania merge in penultima faza a competiției. "Ar trebui ca EHF sa se gandeasca și la jucatoare. Nu e neaparat…

- Romania a pierdut in fata Ungariei cu 31-29, in ultimul meci din grupa principala de la Nancy. Cristina Neagu s-a accidentat grav si a fost transportata la spital. Nationala merge insa in semifinale daca Germania nu invinge Olanda la 13 goluri in ultimul meci al zilei. La egalitate...

- Romania a fost invinsa de Ungaria, 31-29, in ultimul meci din grupa principala. Romancele sunt aproape eliminate din competitie. Cu 8 minute inainte de final, Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a Romaniei, s-a accidentat.Calificarea depinde de rezultatul din ultimul meci, Olanda-Germania.…

- "Buna ziua, stimat auditoriu. O sa va transmit un mesaj din partea domnului Robert Perco. Cred ca este o figura tematica in Dobrogea, este pictor si in mod special este un pictor marin. O sa spun si cateva cuvinte despre viata domnului Robert Perco, pentru ca din cate se stie comunitatea noastra este…