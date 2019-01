Nadal face nunta in toamna

Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal (2 ATP/32 de ani) și iubita sa, Mery Perello, cunoscuta și sub numele de Xisca, se vor casatori in toamna acestui an, anunța presa spaniola, care citeaza surse apropiate cuplului. Jucatorul de tenis și viitoarea sa soție s-au intalnit in adolescența și sunt impreuna de 14 ani, fiind unul…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, numarul 1 mondial, a castigat duminica trofeul la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, dupa ce a castigat in trei seturi, 6-3, 6-2, 6-3, finala cu spaniolul Rafael Nadal, nr. 2 in ierarhia internationala. Dupa o partida care a durat…

- Publicația din Spania, Marca, a publicat cateva mesaje audio pe care noul fotbalist al lui Cardiff, Emiliano Sala, le-a trimis din avion, in timp ce aeronava zbura spre Wales, scrie mediafax. Jucatorul argentinian in varsta de 28 de ani plecase de la fosta sa echipa, Nantes, și se pregatea…

- Rafael Nadal a inceput perfect turneul de la Australian Open și l-a invins in runda inaugurala pe James Duckworth, reprezentantul țarii gazda, scor 6-4, 6-3, 7-5. Un moment amuzant a avut loc la conferința de dupa meci. Jucatorul din Spania raspundea la intrebari și a observat in sala un jurnalist italian…

- Alexander Zverev a fost performerul saptamanii in circuitul ATP. Jucatorul in varsta de 21 de ani a urcat o poziție in clasament dupa ce a caștigat Turneul Campionilor și a obținut 1.300 de puncte. Acesta a facut schimb de locuri cu Juan Martin Del Potro și a urcat pe poziția a patra. Și Novak Djokovic…

- Jucatorul american de tenis John Isner, nr. 10 mondial, va fi prezent la Turneul Campionilor care va avea loc la Londra intre 11 si 18 noiembrie, in locul spaniolului Rafael Nadal, ce a declarat forfait din cauza unei accidentari. Isner beneficiaza astfel de retragerea fostului lider mondial, asa cum…