- In opinia sa, Teodorovici ''nu intelege o iota din modul in care functioneaza mediul privat'' si trateaza ''abuziv si discretionar banii celor mai importanti contribuabili din economie''. Potrivit acestuia, 'in iunie, companiile care duc greul economiei si care au nevoie de banii lor pentru finantarea…

- La sedinta extraordinara din 11 iunie a Consiliului Judetean a fost aprobata alocarea unei sume de bani pentru Aeroportul International Maramures. Mai precis este vorba despre 50,78 mii lei reprezentand sume individuale aferente terenurilor expropriate pentru obiectivul “Extinderea si modernizarea suprafetelor…

- Directorul fondului de investitii Blackstone, miliardarul Stephen Schwarzman, a promis ca va dona suma de 150 milioane lire sterline (188,37 milioane de dolari) Universitatii Oxford, aceasta fiind cea mai mare donatie primita vreodata de celebra universitate britanica, transmite Reuters, potrivit…

- Directorul general al aerogarii recunoaste ca Aroneanu este cea mai afectata dintre toate unitatile administrativ-teritoriale din jur, dar precizeaza ca nu el decide asupra acestei zone de siguranta. Un singur imobil construit recent depaseste inaltimea admisa de 6 metri pentru zona in care se afla.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, in emisiunea Viata satului, difuzata duminica de TVR 1, ca in institutiile statului sunt multi „hartogari” care le pun bete in roate agricultorilor.

- Liberalii bacauani au contestat Hotararea nr. 44 a Consiliului Județean (CJ) privind repartizarea pe unitați administrativ-teritoriale a sumelor alocate de Guvern, defalcate din impozite și TVA. In prima ședința din luna aceasta, Sorin Brașoveanu, președintele CJ, a propus respingerea plangerii formulate…

- Consiliul Judetean a închiriat în 2017 o statie de osmoza inversa pentru curatarea levigatului de la Pata Rât, întins pe 9 hectare de teren în urma unor ample alunecari de deseuri, pentru care plateste 39.000 de euro pe luna. Aceasta statie trebuia pusa înca din…

- Agentiei pentru Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a oferit mai multe informatii legate de plata subventiilor catre fermieri. Este vorba despre subventiile aferente anului 2018. Directorul general APIA, Adrian Pintea, anunta ca sumele necesare pentru plata ajutorului de stat la motorina…