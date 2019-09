Stiri pe aceeasi tema

- DE LA VASLUI LA BUCURESTI… La Revolutie, in decembrie 1989, avocatul Marian Enache iesea in balconul Comitetului Judetean de Partid, de unde se adresa multimii stranse in Piata Civica. Era liderul revolutionarilor de la Vaslui, de care ascultau toti luptatorii de la Revolutie, in piata civica. Enache…

- Un caz de meningita provocat de virusul West Nile, prin intepatura de tantar, a fost confirmat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. E vorba de o femeie in varsta de 62 de ani din Iasi. Starea sa este foarte grava. Specialiștii menționeaza ca infecția cu virus West Nile nu se transmite de la om…

- Asociatia “My Transylvania”, in parteneriat cu Fundatia “Conservation Carpathia”, a continuat seria evenimentelor prin care promoveaza satul romanesc, produsele locale si frumusetea naturii prin organizarea unei manifestari la Dambovicioara – Electric camping. Circa 50 de participanti din Brasov, Pitesti,…

- Astfel, de la ora 13.00 va avea loc o licitatie care va viza inchirierea unui loc de parcare, cu nr. 3, situat in parcarea de resedinta din bulevardul Independentei, nr. 18. Au drept de participare la aceasta procedura locatarii din blocurile Y1 si Y2. De la ora 13.30 va avea loc licitatia pentru inchirierea…

- Anchetatorii cred ca persoanele care cultivau canabis au obtinut in mod fraudulos licente temporare si provizorii pentru cultivarea a circa 187 de acri (75,6 hectare) de teren, din care mai mult de 60 de acri erau folositi pentru cultivare de canabis, potrivit unui comunicat al politiei comitatului.…

- Potrivit unui comunicat al CJ, valoarea totala a pierderilor materiale la nivelul judetului se ridica la aproape un milion de lei. O valoare exacta va fi stabilita in zilele urmatoare. In perioada 18-19 mai, cantitatile mari de apa au provocat deteriorarea digului de la Sipote, motiv pentru care se…

- Un barbat din Rodna este banuit de furt, fapta pe care ar fi comis-o in urma cu circa doua saptamani. Oamenii legii spun ca barbatul ar fi spart o casa aflata pe un camp din apropierea localitații, de unde ar fi sustras bunuri in valoare de cateva sute de lei. Drept urmare, pe numele barbatului a fost…

- Cum se schimba majoritatea la CCR Inainte de aceste trei noi numiri la CCR, pe dosarele majore cu miza mare, cei noua judecatori erau imparțiți in doua tabere aproape egale, luand calcul posibila influența politica: pe de o parte se situau Valer Dorneanu, Petre Lazaroiu, Maya Teodoroiu, Marian Enache,…