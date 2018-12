Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul ungar a adoptat miercuri legea de infiintare a tribunalelor administrative, ce se vor afla sub supervizarea directa a ministrului justitiei, o masura despre care criticii spun ca va permite interferenta politica in probleme judiciare si va submina si mai mult statul de drept, transmite…

- Marocul a inaugurat, joi, cel mai rapid tren din Africa, care va reduce timpul de calatorie intre centrele comerciale și industriale Casablanca și Tangier. Criticii proiectului sunt de parere ca investiția va duce la dezvoltarea disproporționata a diverselor regiuni din Maroc in detrimentul altora,…

- Senatorii democrați iau in considerare sa il dea in judecata pe Donald Trump, pentru ca președintele american a ignorat linia de succesiune la Departamentul de Justiție și a lipsit senatori de rolul lor constituțional de "consultanța și aviz" in anumite numiri prezidențiale, relateaza Reuters. Asta,…

- Cateva mii de persoane au protestat in fata primariei din Roma sambata pentru a denunta starea de degradare a capitaliei Italiei cu strazi pline de gropi si cu gunoiul carde ramane nestrans, scrie Reuters.„Suntem aici pentru ca Roma merita ceva mai bun, pentru ca Roma este neglijata asa cum…

- O noua lege care le interzice persoanelor fara adapost sa doarma pe strazile Ungariei a intrat in vigoare luni, atragand critici din partea grupurilor pentru drepturile omului care sustin ca este vorba despre o masura inumana, relateaza Reuters. Un amendament constitutional aprobat in luna iunie de…

- Ministerul belgian al Apararii a anuntat vineri ca va da in judecata compania Google pentru ca nu a dat curs solicitarilor sale de a blura imaginile care prezinta instalatii militare considerate sensibile, relateaza Reuters. Ministerul belgian a precizat ca a cerut ca unele situri, inclusiv…

- Parlamentul European a votat miercuri pentru sanctionarea Ungariei din cauza nerespectarii regulilor UE privind democratia, drepturile civile si combaterea coruptiei, relateaza Agerpres , citand Reuters. Raportul PE cere Comisiei Europene sa reactioneze prin lansarea asa-numitei proceduri a Articolului…