Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR Covasna, Tamas Sandor si-a exprimat, luni, sustinerea pentru FIDESZ, partidul de guvernamant din Ungaria condus de premierul Viktor Orban, in contextul alegerilor parlamentare ce vor avea loc pe data de 8 aprilie in tara vecina. Tamas Sandor, care este si presedintele Consiliului…

- Sfantu Gheorghe, 19 mar /Agerpres/ - Presedintele UDMR Covasna, Tamas Sandor si-a exprimat, luni, sustinerea pentru FIDESZ, partidul de guvernamant din Ungaria condus de premierul Viktor Orban, in contextul alegerilor parlamentare ce vor avea loc pe data de 8 aprilie in tara vecina. Tamas…

- Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc este mai importanta decât criza migrației, a declarat, joi, Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, la Sfântu Gheorghe. ”Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc are o importanta mai mare pentru…

- Intr-o intalnire cu simpatizantii Jobbik desfasurata la Bekes, in sud-estul tarii, Vona a subliniat ca partidul sau este decis sa stopeze coruptia, sa solutioneze problemele din sistemul public de sanatate si sa creeze un sistem de pensii echitabil. El a estimat ca in cazul unei prezente…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a luat parte vineri, 9 martie la dezbaterea organizata de Partidul Popular European la Sofia (Bulgaria), unde a fost lansat angajamentul pentru alegerile europarlamentare din 2019 al celei mai mari familii politice europene. Ludovic Orban a subliniat mandria liberalilor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, va lua parte astazi la reuniunea Partidului Popular European din Bulgaria, organizata la Sofia, cu ocazia lansarii dezbaterilor privind alegerile europarlamentare din 2019. Reuniunea are loc in contextul preluarii președinției Consiliului Uniunii Europene de catre…

- Fico a apreciat prost socul profund provocat de dublul asasinat in societatea civila slovaca. Ministrul culturii a demisionat. Presedintele Slovaciei, Andrej Kiska, i-a cerut prim-ministrului sa-si remanieze guvernul sau sa convoace alegeri anticipate. Robert Fico a incercat atunci sa deturneze atentia…

- Acesta organizeaza, la Strasbourg, pe data de 12 martie, un eveniment de sarbatorire a unui edict ce nu reprezinta, sub nicio forma, Romania, trecutul ei unitar sau perspectivele ei moderne și europene - așa considera umanista. "In urma cu 450 de ani, in ianuarie 1568, Parlamentul Transilvaniei…

- Premierul ungar Viktor Orban sustine ca economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si afirma ca tara sa nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes. Acesta…

- Economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes, a declarat marti premierul ungar Viktor Orban, prezentandu-si agenda…

- Economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes, a declarat marti premierul ungar Viktor Orban, prezentandu-si agenda…

- De cand a luat puterea in Ungaria, in anul 2010, partidul Fidesz, condus de premierul Viktor Orban, a pornit un razboi total cu migrația și cu cei care o finanțeaza. Astfel, George Soros a ajuns inamicul public numarul 1, iar statul maghiar a ridicat garduri la granițe, a refuzat sa accepte cotele de…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, afirma ca PNL si USR au refuzat propunerea de constituire a unei comisii parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatii Transgaz in relatia cu operatorul maghiar de transport gaze. "USR si PNL au refuzat sa se alature demersului nostru legitim de a…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca partidele de opozitie se vor uni in incercarea de a inlatura de la putere partidul sau Fidesz la alegerile de la 8 aprilie si ca ele ar transforma Ungaria intr-un rai al imigrantilor, dupa ce formatiunea sa a suferit o surprinzatoare infrangere la un…

- Premierul ungar, Viktor Orban, a declarat vineri ca partidele de opozitie se vor uni in incercarea de a inlatura de la putere partidul sau, Fidesz, la alegerile din data de 8 aprilie si ca ele ar transforma Ungaria intr-un rai al imigrantilor.

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca partidele de opozitie se vor uni in incercarea de a inlatura de la putere partidul sau Fidesz la alegerile de la 8 aprilie si ca ele ar transforma Ungaria intr-un rai al imigrantilor, dupa ce formatiunea sa a suferit o surprinzatoare infrangere la…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca partidele de opozitie se vor uni în încercarea de a înlatura de la putere partidul sau Fidesz la alegerile de la 8 aprilie si ca ele ar transforma Ungaria într-un rai al

- Presedintele FIDESZ, premierul Viktor Orban, si presedintele Comisiei de Politica Externa a Legislativului de la Budapesta, Zsolt Nemeth, l-au primit miercuri, in Parlamentul Ungariei, pe presedintele formatiunii Fratii Italiei (FdI), Giorgia Meloni, a informat seful Biroului de Presa al premierului…

- Sprijinul alegatorilor din Ungaria pentru Fidesz (dreapta), partidul premierului Viktor Orban, a scazut la 29% in februarie fata de 32% in luna precedenta, dar formatiunea este in continuare favorita la castigarea scrutinului de pe 8 aprilie, indica un sondaj publicat miercuri, preluat de Reuters.…

- Viktor Orban și partidul sau Fidesz sunt favoriți ai scrutinului parlamentar din 8 aprilie din Ungaria, în ciuda victoriei neașteptate a unui candidat al opoziției în anticipatele organizate duminica pentru primaria

- "Este meritul politicii promovate de premierul Ungariei, Viktor Orban, ca a indreptat atentia tuturor asupra necesitatii apararii frontierelor Schengen", a declarat ministrul ceh de externe, Martin Stropnicky. Raspunzand la intrebarea privind situatia Ungariei premergator adoptarii unei pozitii ferme…

- Partidul aflat la putere in Ungaria, Fidesz, a suferit o infrangere surprinzatoare in cadrul unor alegeri speciale in orasul Hodmezovasarhely. Rezultatul negativ vine chiar cu cateva saptamani inaintea alegerilor parlamentare, scrie The Guardian.Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui…

- Partidul aflat la putere in Ungaria, Fidesz, a suferit o infrangere surprinzatoare in cadrul unor alegeri speciale in orasul Hodmezovasarhely. Rezultatul negativ vine chiar cu cateva saptamani inaintea alegerilor parlamentare, scrie The Guardian conform News.ro . viktor Orban va candida din partea Fidesz…

- Partidul premierului ungar Viktor Orban a suferit un neasteptat esec duminica la alegerile pentru functia de primar al orasului Hodmezovasarhely, cand un independent, sustinut de opozitie, a castigat postul de edil, in detrimentul candidatului partidului Fidesz, relateaza Reuters. Discursul invingatorului…

- Inițiativa fostului premier socialist Ferenc Gyurcsany de a-i priva de dreptul de vot pe maghiarii din diaspora care au primit cetațenie ungara, grație legilor regimului Viktor Orban, a inceput sa fie susținuta pe mai multe grupuri create pe Facebook. Guvernul, care se bazeaza pe voturile din diaspora,…

- Ungaria doreste ca macar jumatate din suma de peste un miliard de euro pe care a cheltuit-o pentru protejarea frontierelor sale in fata valului de migranti sa-i fie rambursata de Uniunea Europeana si va propune blocului comunitar o procedura prin care sa fie consolidat rolul parlamentelor nationale,…

- In cursa pentru alegerile legislative ungare din 8 aprilie 2018, a caror campanie a inceput duminica, 18 februarie, prim-ministrul Viktor Orban are toate sansele sa ramana la putere, noteaza ziarul francez La Croix , citat de Rador.

- Premierul maghiar Viktor Orban si-a intensificat declaratiile acuzatoare la adresa Uniunii Europene si a institutiilor internationale in apropierea alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru luna aprilie. Oficialul de

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca 'nu ne-am incheiat inca munca' si 'mai avem multe de facut', dar si ca politica din tara sa a scapat de 'euro-bla-bla', de 'liberalismul…

- Grupurile de interese politice si economice externe conduse de miliardarul american George Soros ar dori sa vada un guvern ungar slab care poate fi santajat, a declarat miercuri seara premierul ungar Viktor Orban, citat de MTI. ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese nationale.…

- In cadrul unei adunari generale a orașelor cu statut de reședința de județ, Viktor Orban a declarat ca Europa nu poate avea succes fara state prospere, iar orasele au nevoie de sate de succes si familii care sa cunoasca noțiunea de prosperitate.

- Proiectele, prin care s-a modernizat iluminatul electric in mai multe orase, au fost implementate in perioada 2011-2015, de o companie numita Elios Innovativ Zrt, Istvan Tiborcz, ginerele lui Viktor Orban, fiind membru al consiliului de conducere al companiei, intre 2009 si 2014. OLAF a a…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat marti ca a primit, din partea ministrului ungar de Externe invitatia oficiala transmisa de premierul Viktor Orban, cei doi urmand sa se intalneasca in calitate de sefi de partide. "Am abordat cateva teme importante pentru Romania si Ungaria. Proiecte…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, are o relație din ce in ce mai stransa cu Ungaria și se apropie de premierul Ungariei, Viktor Orban. Citește și: Dragnea a luat foc, dupa ce a fost chemat in Comisia de Aparare: 'Este o gluma politica. Daca vrem ceva serios, facem o comisie speciala' In…

- In preajma alegerilor generale din Ungaria influenta FIDESZ asupra UDMR este extrem de puternica, iar fondurile pe care guvernul de la Budapesta le pune la dispozitia UDMR − cele mai mari de dupa 1990. Potrivit pressone.ro, in primele luni ale anului 2015, UDMR și FIDESZ semnasera un acord…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor Orban, scrie…

- In ce sens? Incepand cu 2 ianuarie, Fidesz a demarat o strangere de fonduri pentru „apararea” Ungariei de „Planul Soros”. Sute de scrisori au fost trimise pe adresele cetațenilor care susțin partidul de guvernamant, cerandu-le sa aduca o contribuție financiara la aceasta campanie. Pana in prezent,…

- Partidele care formeaza coalitia de guvernare în Ungaria ar primi 54 la suta din voturile alegatorilor care s-ar prezenta în mod cert la scrutin, ceea ce reprezinta o proportie mult mai mare a sufragiilor decât cea pe care ar primi-o partidele de

- O biserica din Budapesta a anulat o ceremonie religioasa pe care intentiona sa o organizeze sambata, de Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului, in onoarea fostului lider ungar Miklos Horthy, aliat al nazistilor, dupa proteste din partea organizatiilor evreiesti din Ungaria si…

- Presedintele comisiei pentru securitate nationala din parlamentul ungar, Zsolt Molnar, a afirmat joi ca-i va trimite o scrisoare miliardarului american George Soros in care ii va cere sa-i furnizeze informatii despre asa-zisul Plan Soros, transmite MTI. Deputatul Partidului Socialist Ungar…

- Cel mai vehement critic al politicii merkeliene privind migratia a fost chiar de la inceput, in afara de premierul Viktor Orban, ministrul austriac de externe de la acea vreme, Sebastian Kurz. Tanarul politician este, din decembrie anul trecut, cancelarul Austriei. Dupa alegerea sa in aceasta functie…

- „Ministerul Afacerilor Externe isi manifesta preocuparea fata de atitudinea provocatoare a Miscarii „Celor 64 de comitate” si condamna producerea unor astfel de incidente care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale. MAE considera ca savarsirea unor asemenea acte de catre anumite persoane sau organizatii,…

- Alegerile parlamentare din Ungaria au fost stabilite pentru 8 aprilie a anunțat președintele Janos Ader. Data a fost stabilita in ziua in care se aniverseaza 28 de ani de la primele alegeri de dupa perioada comunista, scrie The Associated Press. Primul ministru Viktor Orban va incerca sa obțina al treilea…

- Presedintele socialist al comisiei pentru securitate nationala din parlamentul ungar i-a cerut premierului Viktor Orban sa se prezinte in fata acestei comisii cu dovezi ca "planul Soros" invocat in repetate randuri de guvernul pe care il conduce exista intr-adevar, relateaza joi MTI. Zsolt…

- Ungaria va organiza alegerile parlamentare la data de 8 aprilie 2018, a anuntat, joi, Janos Ader, presedintele Ungariei, iar campania electorala va incepe cu 50 de zile inainte scrutinului, adica pe 17 februarie, relateaza agentia MTI. Scrutinul pentru alegerea noilor membri ai Parlamentului…

- Alte patru partide de opozitie - MZSR (socialist), LMP (ecologist), Egyutt si DK (liberal) -, condamnate sa plateasca sume mai mici, au anuntat, de asemenea, ca refuza sa achite amenzile respective.Jobbik a primit la inceputul lunii decembrie o amenda de 2,1 milioane de euro din cauza unor…

- Oficiul de Stat pentru Audit (ASZ) din Ungaria a amendat principalul partid nationalist de opozitie, Jobbik, cu 331,66 milioane de forinti (1,29 milioane de dolari) pentru o campanie publicitara antiguvernamentala finantata de un adversar bogat al prim-ministrului Viktor Orban, relateaza luni Reuters.…

- Oficiul de Stat pentru Audit (ASZ) din Ungaria a amendat principalul partid nationalist de opozitie, Jobbik, cu 331,66 milioane de forinti (1,29 milioane de dolari) pentru o campanie publicitara antiguvernamentala finantata de un adversar bogat al prim-ministrului Viktor Orban, relateaza luni Reuters.…

- In ultimele zile ale anului ce tocmai s-a incheiat, o serie de organizații maghiare din Romania au obținut mai multe finanțari record, de mai mult de 100 de milioane de euro, potrivit unei hotarari de guvern adoptate de Executivul ungar.Potrivit agenției Rador, sumele sunt alocate din bugetul…

- Europarlamentarul german Manfred Weber, membru al Uniunii Crestin-Sociale (CSU) din Bavaria, a suscitat o ampla polemica in Germania dupa ce a afirmat ca ar trebui gasita "o solutie definitiva la problema migratiei", un limbaj apropiat celui folosit de fascisti pentru exterminarea evreilor, informeaza…