- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut ca afirmatiile primarului general, Gabriela Firea, care spunea ca o parte din „statul paralel” este in PSD si a acuzat ca unii dintre ei sunt spionati, sunt foarte grave, iar edilul ar trebui sa faca plangeri sau sa vina cu dovezi in acest sens. De asemenea,…

- Toate ne dorim acea pielea care este mereu stralucitoare și lipsita de impuritați, iar pașii catre acest rezultat sunt simpli și ușor de aplicat in viața de zi cu zi. In plus, nu mai e nevoie sa cheltui sume mari de bani pe toate acele tratamente lunare la salon, ci trebuie doar sa iți schimbi obiceiurile…

- In urma cu cinci ani, Detroit era exemplul cel ai rasunator al decadenței unui oraș american, cu o datorie de peste 18 mld. dolari și cu mai puțin de jumatate din populația pe care o avea in anii ’80, cu case abandonate și cartiere parasite, napadite de buruieni. Pentru cei care au ales să…

- Adriana Saftoiu il ataca pe liderul liberal, Ludovic Orban, nemulțumita de modul in care acesta conduce partidul, ca ia decizii fara sa se consulte cu alți membrii din conducere, și ca Opoziția ar trebui sa fie mai unita.Adrian Nastase il face praf pe Liviu Dragnea: 'A incercat sa faca diverse…

- Statul va trebui sa plateasca despagubiri de 7,8 milioane de lei pentru a debloca coridorul de expropriere de la Cariera Rosia, anunța sindicatele de la Roșia, pe pagina de socializare. Astfel, vor fi despagubiti 173 de proprietari, intre care si familia Valceanu, președintele PNL Gorj.…

- Autoritatile romane recunosc ca nu sunt pregatite sa stabileasca un nivel al redeventelor pentru gazele din Marea Neagra, desi Parlamentul si-a propus sa aprobe legea privind exploatarea zacamintelor in aceasta luna.