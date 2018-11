Stiri pe aceeasi tema

- Ana-Maria Popescu se implica activ in formarea de viitori campioni in scrima. Olimpica la proba de spada pe echipe de la Rio 2016 a scris si o prima carte pentru copii, cu povestea ei. Sportiva si-a lansat volumul si la Timisoara, unde a fost prezenta doua

- UPDATE. Se pare ca barbatul care a decedat a inceput sa se simta rau in zona localitații Buftea, dar garnitura nu a putut opri pentru ca barbatul sa beneficieze de ajutor medical pana la Ploiești. Alaturi de trupul acestuia, in vagon, se afla un dosar medical destul de stufos și se pare ca barbatul…

- "Dumnezeu asa a vrut, sa ni-l ia repede si tanar. Aseara era bine. Eu sunt socata, in momentele astea n-am cuvinte. As vrea sa-i pastram memoria frumoasa. Cred ca i-a cedat inima, cam asta s-a intamplat. Am vorbit aseara ultima data cu el, sa-i spun ca cel mic urma sa joace la echipa under 17. El joaca…

- Astronautul american Nick Hague si cosmonautul rus Aleksei Ovcinin au scapat cu viața, dupa ce au fost recuperati de catre echipele de salvare pe teritoriul Kazahstanului. Capsula Soiuz, care ii transporta spre Statia Spatiala Internationala a suferit o defecțiune la motor, la scurt timp dupa decolare.

- Primaria Capitalei, prin creart – Centrul de Creație, Arta și Tradiție al Municipiului București, ii invita pe bucureșteni și pe turiștii prezenți in Capitala, sambata, 1 septembrie și duminica, 2 septembrie, sa strabata, la pas, una dintre cele mai frumoase strazi din centrul orașului, Calea Victoriei!…

- Dunarea Calarași a mai bifat un meci in care nu a pierdut in fața unei campioane. Nou-promovata a remizat la Giurgiu, 1-1, dar Dan Alexa și-a criticat jucatorii, care nu au reușit sa inscrie deși Dunarea a evoluat cu doi oameni in plus in ultimul sfert de ora al meciului. "Trebuia sa forțam mai mult…

- Catherine Zeta-Jones a publicat o fotografie din noaptea cand l-a cunoscut pe Michael Douglas, cel care doi ani mai tarziu avea sa-i devina soț și alaturi de care formeaza unul dintre cele mai longevive și solide cupluri de la Hollywood. Fotografia postata de Zeta-Jones pe contul ei de Instagram a fost…