Incepand cu 1 ianuarie 2019, in Rusia intra in vigoare Hotararea privind majorarea varstei de pensionare pentru cetațenii Rusiei. Legea prevede majorarea in etape a varstei de pensionare pentru barbați - de la 60 la 65 de ani, pentru femei - de la 55 la 60 de ani. De asemenea, se introduce noțiunea de "pre-pensionar", potrivit Rador.