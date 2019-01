Un traducaator afgan, care a lucrat pentru Bundeswehr (armata germana), a fost arestat in Germania, fiind acuzat ca ar fi un spion al Iranului. Deocamdata, se cunoaste doar numele acestuia, Abdul-Hamid S. Ana si varsta: 50 de ani. Afganii au ca limba principala dari, similara cu farsi, limba vorbita in Iran, si au fost angajati mai ales in timpul misiunii armatei germane din Afganistan, potrivit Rador, care citeaza La Stampa.