- Emmanuel Macron s-a adresat, luni, poporului francez, pe fondul crizei „vestelor galbene”. Presedintele Frantei a admis ca exista o stare de nemulțulmire impartașita de numeroși cetațeni, insa a denunțat comportamentul „iresponsabil” al protestatarilor violenti. De asemenea, a decretat „starea de urgenta…

- Presat sa gaseasca o ieșire din criza „vestelor galbene”, Emmanuel Macron a avut, luni, consultari cu partenerii sociali și cu responsabili politici. Președintele francez urmeaza sa faca declarații in aceasta seara, dupa ce pastrat tacerea in urma manifestațiilor din 1 decembrie. Emmanuel Macron a discutat…

- Un șofer roman care conducea un tir pe o autostrada din Franța a fost blocat de protestatarii numiți „Vestele galbene”, care au blocat accesul pe multe rute importante. Șoferul roman a picat la locul nepotrivit, in momentul nepotrivit. El a nimerit peste un baraj facut de cei din „Vestele galbene”,…

- Treizeci de persoane au fost ranite sambata in confruntarile dintre „vestele galbene" si fortele de ordine, in Paris, iar 508 se afla in custodia politiei, potrivit noilor cifre transmise de autoritati. Dintre cei 30 de raniti, trei sunt membri ai fortelor de ordine. La Paris, numarul total al celor…

- Autoritațile din Franța se pregatesc pentru un nou episod al manifestațiilor in centrul Parisului. De aceasta data, pe langa "vestele galbene" vor protesta liceeni, studenți, agricultori, lucratori de la ambulanța, iar transportatorii rutieri amenința cu o greva

- Presedintele francez Emmanuel Macron este perceput adesea de partenerii sai europeni drept 'un bastion impotriva populismului', iar dificultatea sa pentru a face fata revoltelor 'vestelor galbene' provoaca ingrijorarea vecinilor Frantei, estimeaza observatori internationali, relateaza…

- Motivul amanarii nu a fost precizat, dar presa franceza speculeaza ca ar putea fi legat de protestele "vestelor galbene" din ultima perioada. Parisul a fost in ultimele zile scena unor infruntari sangeroase intre fortele de politie si protestatari. Comisia de competitii a LFP va stabili ulterior datele…

- Blocajele orchestrate de "vestele galbene" impotriva politicii sociale și fiscale a guvernului continua luni in aproape intreaga Franța, pentru a treia saptamana consecutiv, o zi care este marcata acum și de o mișcare de fronda in licee, scrie AFP.