Stiri pe aceeasi tema

- Melania Geymonat și prietena ei, Chris, se plimbau cu autobuzul prin Londra, iar la un moment dat un barbat a inceput sa le loveasca cu brutalitate. Melania (28 de ani), o insoțitoare de zbor, fusese...

- Compania petroliera britanica British Petroleum (BP) a agreat sa plateasca redevențe cuprinse intre 9 miliarde de dolari și 12 miliarde de dolari omului de afaceri de origine romana Frank Timiș, pentru un perimetru de gaze din Senegal, preluat in 2017 printr-o “tranzacție suspecta in domeniul energiei”,…

- Primire fastuoasa la Palatul Buckingham pentru președintele Donald Trump. Liderul american, insoțit de soția sa Melania, se afla intr-o vizita de stat de trei zile in Marea Britanie. Inainte sa aterizeze la Londra, l-a numit pe Boris Johnson "prietenul sau".

- Afaceristul Frank Timiș, originar din Romania, duce o viața luxoasa in Marea Britanie și, cu toate acestea, a platit doar 35,20 lire sterline impozit pe venit in 2017, reiese dintr-o investigație realizata de jurnaliștii BBC. Frank Timiș traiește intr-un penthouse pentru care platește o chirie lunara…

- Meghan Markle și Prințul Harry vor ca bebelușul lor sa fie un „cetațean global” și sa aiba pașaport american pentru a putea petrece in jur de trei – patru luni pe an in strainatate. Ducele și Ducesa de Sussex ar putea aplica pe cetațenie americana pentru fiul lor și sa faca vizite frecvente in țara…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo nu iși va amana vizita pe care urmeaza sa o efectueze miercuri la Londra, a informat un purtator de cuvant al ambasadei SUA in Marea Britanie, dupa ce oficialul american a anulat o vizita in Germania, relateaza agenției Reuters, potrivit mediafax.Citește…

- Cercetatorii au descoperit cocaina in crevetii de apa dulce din raurile din Suffolk, comitat situat pe coasta estica a Angliei, relateaza vineri Xinhua. O echipa de oameni de stiinta de la King's College London si Universitatea Suffolk a testat cincisprezece locatii diferite din cinci bazine…