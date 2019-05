N-au stat cu mâna întinsă! Primarii care și-au scos localitățile din noroaie cu banii de la UE Banii europeni au schimbat spectaculos viața locuitorilor din comunele care au avut proiecte și deschidere sa foloseasca acest mecanism de finanțare. Un exemplu este comuna Ciugud, din Alba, care a accesat astfel nu mai puțin de 30 de milioane de euro, bani cu care și-a asfaltat toate drumurile, a construit rețele de apa și canal, o microcentrala eoliana, parc industrial, iar acum implementeaza un proiect de iluminat inteligent, amenajeaza stații de incarcare pentru mașini electrice și face pași importanți pentru transformarea intr-un ”smart village”. Și Comuna Dudeștii Noi din Timiș a accesat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

