Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 23 octombrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 23 octombrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 23 octombrie 2018…

- Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 9 octombrie 2018. Balanțele fac schimbari majore – Horoscopul zilei de 9 octombrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 9 octombrie…

- Otilia Bilionera are o prima reacție dupa ce CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a dezvaluit, in exclusivitate, ca vedeta a fost protagonista unui incident mai puțin obișnuit. Totul s-a petrecut intr-un club de fițe din București, pe malul lacului Herastrau. O tanara geloasa i-ar fi aruncat Otiliei…

- Noaptea trecuta taximetriștii din București au fost controlați la sange de polițiști. Celebrul dispozitiv contrafacut „maimuța” le-a adus amenzi intre 1.000 și 5.000 de lei șoferilor care și-au inșelat clienții. „Maimuța” marește artificial costul calatoriei. In total, agentii au dat zeci de sanctiuni contraventionale…

- Povestea de dragoste dintre Razvan Fodor și frumoasa lui soție a inceput in București, in urma cu mai mulți ani, dupa ce Irina a venit din Buzau ca sa urmeze cursurile Facultații de Jurnalism aici, in Capitala. Și… e presarata cu amanunte care i-ar putea inspira pe scenariștii pretențioși de la Hollywood.…

- Un cunoscut club din București a fost gazda unei rafuieli ca-n filme. Un tanar a fost snopit in bataie de trei persoane, unul dintre agresori fiind soțul unei cunoscute designerițe, foarte apreciata in branșa. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu victima…