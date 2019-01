Autoritatea a anuntat ca a analizat modul in care retailerul a preluat controlul asupra domeniilor de internet marketonline.ro, mediadot.ro si azerty.ro. In cadrul analizei, autoritatea de concurenta a constatat ca operatiunea a fost pusa in aplicare inainte de a primi autorizarea din partea Consiliului Concurentei, prin listarea pe cele trei site-uri a ofertei de produse apartinand Corsar, precum si procesarea si livrarea produselor catre clienti. Corsar este o companie activa pe piata comercializarii cu amanuntul in principal a produselor din categoria IT, comunicatii, electronice si electrocasnice,…