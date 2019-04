Primarul comunei Vladimir, Ion Ianași, a ajuns, marți, dupa gratii, pentru 24 de ore, in urma unei anchete efectuate de polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Gorj, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj, fiind acuzat, alaturi de un diriginte de șantier, reținut și el … Articolul N-ai mai auzit așa ceva! Primarul Ianași de la Vladimir, reținut de polițiștii SICE! Ce a facut cu lucrarile la un pod din comuna, l-ar face invidios pe scenaristul serialului ”Las Fierbinți” apare prima data in GorjDomino - cotidian local!…