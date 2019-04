Stiri pe aceeasi tema

- ​PNL va depune miercuri, la Camera Deputaților, o moțiune simpla impotriva ministrului energiei Anton Anton, intitulata "S.O.S sectorul energetic! PSD și ALDE duc Romania in bezna!". Liberalii suțin in moțiune ca "In se...

- Deficitul de pe piata fortei de munca din industria turismului din Romania este de 20%, raportat la cei 500.000 de oameni care sunt deja angajati in acest domeniu, in mod direct sau indirect, a declarat Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR). "De foarte mult timp…

- Un numar de 90.000 de copii din Romania au ambii parinti plecati la munca in afara tarii, dar autoritatile incearca sa gaseasca solutii pentru intoarcerea lor, a afirmat, miercuri, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. "La nivel de tara avem 90.000 de astfel de copii inregistrati…

- Angajatorii din Spațiul Economic European/Uniunea Europeana ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania , 732 locuri de munca vacante, la aceasta data, dupa cum urmeaza: 1) Danemarca – 50 locuri de munca : culegatori de mazare in Portugalia; 2) Finlanda – 31 locuri de munca : 6 pavatori, 10 muncitori…

- MTV Romania a ramas oficial fara licența prin satelit. Solicitarea a fost depusa la CNA de Pro TV la data de 12 februarie, care a cerut retragerea licenței cu incepere de la 1 martie 2019. Reprezentantul Pro TV, in fața CNA, intrebat despre motivul solicitarii de retragere a licenței:…

- "Scoala profesionala in Romania e de doua tipuri: scoala profesionala clasica si scoala profesionala duala. Mi-am propus ca toata scoala profesionala sa fie de tip dual. Care e diferenta dintre cele doua tipuri? In scoala profesionala duala intervine angajatorul, intervine si cu sustinere, intervine…

- Raportarea la cursul valutar se face de fiecare data cand o persoana are nevoie sa plateasca online pentru un anumit serviciu sau bun din strainatate sau cand se urmareste simpla realizare a unei tranzactii. Se poate observa ca acesta va fi diferit de la o zi la alta, prezentand fluctuatii mai mari…

- Locuri de munca. Compania germana Bosch a decis sa investeasca in Blaj in 2004, acolo unde șomajul era de aproape 25% la venirea germanilor. Forța de munca exista și oameni calificați, dar nu existau investitori. Blaj a devenit un exemplu de succes datorita investiției germane. Prin plata taxelor…