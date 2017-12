Stiri pe aceeasi tema

- TRADITII si OBICEIURI de CRACIUN. Perioada sarbatorilor de iarna e cea mai frumoasa si mai iubita din an, pentru ca multe lucruri magice se intampla, iar oamenii au tendinta sa fie mai buni, mai generosi. Desi, suntem in era vitezei, traditiile si obiceiurile de pe vremea strabunicilor nu s-au pierdut.…

- La extragerea speciala ocazionata de Craciun a Loteriei Bonurilor Fiscale de duminica, 24 decembrie, au iesit din urne numerele 11 si 23, adica 23 noiembrie, si 426, reprezentand valoarea bonurilor castigatoare - intre 426 si 426,99 lei. Duminica, 24 decembrie, a avut loc o extragere a Loteriei Bonurilor…

- Sarbatorile de iarna ii vor face pe romani sa dea, in acest an, sume cuprinse intre 1.000 lei și 3.000 de lei. Banii vor fi alocați, preponderent, pe produse alimentare și nealimentare. Pentru cadouri romanii sunt dispuși sa dea in acest an, in medie, circa 100 de euro, dar sunt și persoane care și-au…

- Premierul Mihai Tudose, invitat sambata la discuții de 43 de organizatii civice , a raspuns solicitarii de a se intalni, propunand data de 27 decembrie. Propunerea sa a fost acceptata. “Legat de o posibila intalnire in perioada 27 – 30 decembrie, vreau sa va transmit ca sunt deschis la dialog. In acest…

- Istoviti dupa zilele de munca in care au dezbatut legile justitiei si bugetul, deputatii si senatorii abia asteapta sa se odihneasca. Spun ca au mare nevoie de o pauza, pentru ca ultima luna i-a secatuit de puteri.

- Totul a pornit de la o poveste scrisa pe instagram de Mihai Bendeac care a povestit ca Marius Niculae ar fi parcat pe un loc destinat persoanelor cu handicap. "Eram, zilele trecute, in parcarea unui Mall. Cautam un loc de parcare. Ma invarteam de ceva timp. La un moment dat, exact in fata…

- Amenzi de aproape 2 milioane de lei și 300 de permise suspendate in 24 de ore – acesta este bilanțul de vineri al polițiștilor, dupa ce au desfașurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Polițiștii au intervenit la…

- Un barbat din Canada a fost acuzat de omor calificat, dupa ce si-a ucis sotia si cele doua fiice, cu doar câteva zile înainte de Craciun. Cadavrele au fost gasite în casa familiei. Potrivit cancan.ro, crima ar fi avut loc cu doua zile înainte ca trupurile sa fie descoperite.…

- Nutritionistii recomanda ca in Seara de Craciun si in zilele de sarbatori care urmeaza oamenii sa fie cumpatati in consumarea preparatelor culinare si a bauturilor alcoolice, la fel cum recomanda si consumarea produselor traditionale din carne de porc in locul celor pe baza de oua, informeaza AGERPRES…

- Mai mulți jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ”Pintea Viteazul” Maramureș le-au oferit și anul acesta cadouri copiilor din Casa de tip familial nr. 2 Baia Mare. Jandarmii, insoțiți de preotul unitații, au vizitat Casa de tip familial nr. 2 Baia Mare, cu scopul de a aduce zambete…

- Andreea Esca, data afara din casa de parinți, dupa ce a plecat cu o colega de gradinița și bunica acesteia, fara sa anunțe. Mai mult, vedeta a primit și o bataie zdravana. Știrista de la Pro tv iși amintește cu placere de perioada sarbatorilor, atunci cand era copil. Andreea Esca a povestit despre …

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA a arestat si inculpat vineri, in California, un fost puscas marin, acuzat ca pregatea un atac terorist, inspirat de gruparea Statul Islamic, in perioada sarbatorilor de iarna la un centru comercial si turistic foarte frecventat din San Francisco, informeaza…

- Targul de Craciun din orasul german Bonn a fost evacuat vineri seara in urma descoperirii unui colet suspect, a anuntat politia, care a precizat ca la fata locului au fost trimisi genisti si un robot de deminare pentru a investiga pachetul, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Mai multe zboruri au inregistrat intarzieri sau chiar au fost anulate, vineri, pe aeroportul din Bristol, dupa ce un avion cu 25 de persoane la bord a iesit de pe pista la aterizare. Nicio persoana nu a fost ranita, relateaza mirror.co.uk.Dupa incident, pe retelele de socializare au aparut…

- Politistii valceni au adus astazi, in preajma sarbatorii de Craciun, zambete pe fetele unor copii si a unei batrane din Fauresti. Politistii au mers la fratii Ghita, orfani de tata si parasiti de mama, dar si la alte trei familii ...

- Eduardo Berizzo ar putea fi demis dupa-amiaza impreuna cu directorul sportiv Oscar Arias, platind pentru falimentul proiectului scump demarat in vara. S-a intors acum o saptamana pe banca Sevillei, dupa operația de prostata, dar nu a reușit sa scoata echipa din criza. Un singur punct in ultimele trei…

- Cum mai sunt doar cateva zile pana la Craciun, iar dupa aceea urmeaza Anul Nou, perioade in care cei mai multi dintre romani fac nu una, ci mai multe runde de cumparaturi, e bine sa aveti in vedere unele amanunte care ar putea face diferenta intre o tura linistita de shopping si una in care sa […] Pregatiri…

- Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, pare sa se pregateasca intens pentru Sarbatorile de Iarna. Și, cum nu vrea sa fie luat ”pe nepregatite” de zilele de Craciun, la cumparaturi, medicul a inceput deja sa se asigure ca nu ii va lipsi nimic in casa.

- Amalia Nastase, fosta partenera de viața a lui Ilie Nastase, nu mai are talia de viespe pe care o avea cu ani in urma. Amalia Nastase a fost casatorita cu campionul la tenis Ilie Nastase, impreuna cu care are doua fete. Pe acestea, Amalia Nastase nu le vrea in preajma lui Brigitte Sfat , actuala nevasta…

- Așteptate cu bucurie și nerabdare de oameni de pretutindeni, sarbatorile de iarna nu inseamna doar momente minunate petrecute in compania celor dragi, ci și infracțiuni, caci in aceasta perioada numeroși agresori, hoți ori talhari ies la ”atac”. Astfel, in luna cursul acestei luni Biroul de analiza…

- Andreea Esca, despre care s-a tot vehiculat ca primește un salariu generos de la postul de televiziune unde prezinta jurnalul de știri, a obținut venituri substanțiale cu firma de programe de televiziune pe care o deține.

- "Am fost socat sa aflu astazi despre teribila incendiere din orasul german Bergkamen. In primul rand, doresc sa imi exprim compasiunea pentru cei raniti. Autoritatile germane au inceput o investigatie amanuntita cu privire la acest act criminal, ale carui motive nu au fost inca stabilite", afirma…

- Pomul de Craciun este tot mai aproape. Acesta a fost cumparat din zona Iaremcea, regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina. Pretul pomului este 15 mii lei și urmeaza sa fie instalat în zilele urmatoare. Bradul are în jur de 29 de metri. Tradiționalul brad de Craciun de la Rockefeller…

- Gabriela Firea a declarat, referitor la faptul ca premierul a criticat amplasarea unui Targ de Craciun in Piata Victoriei de catre Municipalitate, ca nu doreste sa comenteze afirmatia lui Mihai Tudose, mentionand ca vrea sa isi canalizeze „gandul si energia” catre

- Primaria Municipiului București da startul sarbatorilor de iarna vineri, la Targul de Craciun al Bucureștiului, din Piața Constituției, de unde, la ora 19,10 se va aprinde și iluminatul festiv de sarbatori.

- Intr-o localitate din Timis, festivitatile din ultima luna a anului vor incepe chiar in 1 Decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei. La ora 11, in fata Scolii Gimnaziale nr. 1 „Theodor Bucurescu” din Sannicolau Mare va avea loc ceremonia depunerii de coroane la monumentul eroilor, iar la ora 12 localnicii…

- RATB introduce linia turistica, de 1 decembrie 2017. Regia Autonoma de Transport București (RATB) anunța, prin intermediul unui comunicat, ca de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, la solicitarea Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) , va introduce in circulație un autobuz double-decker pe traseul…

- Daca la finele lunii septembrie primarul Ioan Popa le propunea consilierilor locali amanarea, cu inca doua luni a majorarilor salariale ale angajatilor din aparatul propriu al primarului, marti, 28 noiembrie, minunea s-a produs pe malurile Barzavei. Alesii urbei n-au mai avut rabdare sa astepte…

- Școlile din Capitala au avut, in medie, aproape un caz de violența in fiecare zi, din septembrie 2016 pana in iunie 2017. Cele mai multe cazuri de violența au fost atacuri la persoana. Nu doar elevii au fost protagoniștii actelor de violența, ci și unii profesori. Din Raportul Inspectoratului Școlar…

- La 19 decembrie 2016, cetațeanul tunisian Anis Amri și-a indreptat camionul pe care il conducerea spre targul de Craciun din centrul capitalei germane, omorand 12 persoane și ranind cel puțin 70. Atacul a fost revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic.Redeschiderea targului Breitscheidtplatz,…

- Tenorul Norbert Nagy, impreuna cu prietenii sai și Rotary Club Satu Mare, invita publicul la a treia ediție a Concertului Caritabil de Craciun, care va avea loc pe scena Teatrului de Nord din Satu Mare. Spectacolul va avea loc in data de 19 decembrie, de la ora 19.00. Evenimentul are ca scop strangerea…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva pune in vanzare in acest an aproximativ 60.000 de pomi de Craciun, din speciile brad și molid, o cantitate similara cu cea a anului trecut, iar prețurile raman neschimbate, respectiv intre 10 și 30 ...

- Craciun 2017: Intr-un oraș din Romania sunt amplasate decorațiuni sub forma unor chiloți. Decorațiunile din Filiași, județul Dolj, au reușit sa uimeasca locuitorii. Ei au descoperit zilele acestea ghirlande in forma de chiloți atarnate de stalpii din oraș, scrie tvsud.ro. Potrivit sursei citate, autoritațile…

- Mai exact, spun sursele, intre moștenitorii de drept ai Denisei și casele de producție cu care aceasta a lucrat se desfașoara, de luni bune, un razboi surd și care, pare-se, poate fi soluționat doar de instante, scrie spynews.ro. Citeste si Mama Denisei Raducu a vrut sa se sinucida. A fost…

- Buzaul se pregatește pentru sarbatorile de iarna iar principala atracție de sezon va fi patinoarul de pe platoul din centru. Municipalitatea a inchiriat un patinoar mobil cu o suprafata generoasa ce poate primi pe gheata 200 de persoane pe serie. Va fi inaugurat pe 1 Decembrie, odata cu deschiderea…

- Pregatirile pentru Sarbatorile de Iarna au intrat in linie dreapta și la Slobozia. Primaria municipiului iși propune ca anul acesta sa cheltuie 300 mii de lei pentru luminițele de Craciun. Potrivit unor surse din cadrul instituției, 150 mii de lei vor fi utilizați pentru reparația instalațiilor de iluminat…

- Primarul Mihai Chirica a anunțat intr-o conferința de presa, ca iluminatul festiv va fi pornit pe 1 decembrie, de Ziua Naționala. In prima faza vor fi aprinse doar luminițele din zona centrala, urmand ca in aproximativ o saptamana sa fie pornite și cele din restul orașului. In acest an pentru targurile…

- Black Friday e primul Craciun din an și cel mai bun pentru reduceri. Ca sa profiți la maximum, mai ales la eMAG, iți trebuie cateva sfaturi. eMAG a anunțat Black Friday pentru 17 noiembrie, a venit cu informații suplimentare pe 13 noiembrie, iar acum e timpul sa iți faci ultimele pregatiri. Firesc,…

- Avand in vedere ca urmeaza perioada reducerilor și mulți comercianți permit, ca facilitate, plata in mediul online, Poliția Romana va recomanda sa respectați cateva reguli, pentru cumparaturi cat mai sigure. CE TREBUIE SA FACI Cumpara din surse sigure, de la firme sau magazine pe care…

- Andreea Esca și Andreea Berecleanu nu vor mai aparea la pupitrul jurnalelor de știri pentru o perioada. Andreea Esca și Andreea Berecleanu, despre a caror adevarata relație s-a vorbit multa vreme , sunt doua dintre cele mai apreciate prezentatoare de știri de la TV. Andreea Esca prezinta principalul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in perioada 22-26 noiembrie, la Centrul Regional de Afaceri cea de-a 34–a ediție a Salonului Industriei Ușoare, cea mai mare expoziție de vestimentație și accesorii din vestul țarii. Notorietatea de care se bucura aceasta manifestare este…

- Corina Caragea, prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV, reușește de ani buni sa iși pastreze formele de invidiat. Este ponderata la capitolul mancare și are noroc ca nu se pricepe la gatit, așa ca nu petrece mult timp in bucatarie! Corina Caragea și-a impus un stil de viața sanatos și incearca,…

- Pe 8 Octombrie 2017, Hello Shopping Park aniverseaza 9 ani de la inaugurare, oferind evenimente surpriza dedicate tuturor vizitatorilor. Pe langa premiile și discounturile acordate clienților, Hello Shopping Park organizeaza o tombola aniversara care se desfașoara atat online, pe www.hellopark.ro, cat…

- Tudor Chirila a marturisit ca a fost indragostit nebunește de prezentatoarea de televiziune Andreea Esca, pe vremea cand ambii erau la școala. Tudor Chirila, care este unul dintre cei patru antrenori de la show-ul „Vocea Romaniei” , de la Pro TV, a dezvaluit ca a fost indragostit de nimeni alta decat…