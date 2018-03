Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele a mers miercuri dupa-amiaza la Romexpo, la Salonul Auto, evenimentul asteptat cu interes de catre amatorii de noutati la nivel de piata auto. Klaus Iohannis a ajuns la Salonul International de Automobile Bucuresti in jurul orei 17 si s-a oprit, rand pe rand, la standurile reprezentantelor…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost extrem de nemultumit la Salonul International de Automobile Bucuresti - SIAB 2018, care se desfașoara la Romexpo. Seful statului chiar le-a transmis organizatorilor ca nu este normal ca producatorul autohton, Dacia, sa nu fie prezent la acest eveniment. mai mult,…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Salonul International de Automobile Bucuresti - SIAB 2018, care se desfașoara la Romexpo.Salonul International de Automobile Bucuresti se desfasoara pana pe 1 aprilie. Președintele a fost intampinat de Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț și…

- Presedintele Klaus Iohannis va vizita miercuri Salonul International de Automobile Bucuresti - SIAB 2018, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit Presedintiei, seful statului va vizita SIAB incepand cu 17,00. Salonul International de Automobile Bucuresti se desfasoara…

- Standul Audi de la Salonul International de Automobile Bucuresti 2018 va gazdui multe noutati, prototipuri si oferte speciale. Vizitatorii pot vedea noul concept e-tron quattro, un SUV 100% electric.

- Standul Audi de la Salonul Internațional de Automobile București 2018 va gazdui multe noutați, prototipuri și oferte speciale. Vizitatorii pot vedea noul concept e-tron quattro, un SUV 100% electric.

- SALONUL INTERNAȚIONAL DE AUTOMOBILE BUCUREȘTI (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul automobilelor organizat in Romania si-a deschis portile pentru public sambata, 24 martie. La 11 ani distanța de la ediția precedenta, desfașurata in 2007, Salonul Internațional de Automobile București, cel…

- Noul Rolls-Royce Phantom a debutat la Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), fiind prima data cand cel mai important producator de masini de lux din lume se va prezenta oficial la cel mai important eveniment auto din Romania.

- Toyota a adus la Salonul Internațional de Automobile București (SIAB) o premiera pentru piața din Romania: primul model de serie din lume alimentat cu hidrogen prin tehnologia revoluționara Toyota Fuel Cell System.

- Toyota a adus la Salonul Internațional de Automobile București (SIAB) o premiera pentru piața din Romania: primul model de serie din lume alimentat cu hidrogen prin tehnologia revoluționara Toyota Fuel Cell System.

- Președintele CJ Vrancea a vizitat in aceasta seara Salonul Internațional de Automobile București, urcandu-se la volanul mai multor mașini. Cum baronul circula cu o mașina pe care nu o are trecuta in declarația de avere, ci ”aparține unui prieten”, ne intrebam daca prietenii lui Oprișan nu vor sa puna…

- Ultimele noaste vizite la Salonul International de Automobile Bucuresti au fost la standurile a patru marci de automobile si pe toate am decis sa le combinam intr-un singur reportaj. Intai am fost la Volvo si Lexus, dupa care ne-am oprit la Skoda si putin la Mazda.

- Toyota Mirai, prima masina de serie cu sistem de propulsie cu pila de hidrogen de la producatorul care a lansat in 1997 hibrida Prius. Si, asa cum poti sa vezi, niponii au mizat pe un design destul de futurist pentru berlina cu patru usi care scoate doar vapori de apa pe teava de esapament. Un design…

- Cele mai noi automobile produse de marcile concernului german BMW Group nu au putut lipsi de la Salonul International de Automobile Bucuresti. Standul BMW a fost si cel mai mare, plin de SUV-uri si desigur de modele M!

- Pasionatii de masini pot admira cele mai noi modele ale celor mai mari constructori, la Salonul International de Automobile Bucuresti. 20 de marci sunt prezente, iar cateva dintre ele au pregatit surprize si dezvaluiri in premiera.

- Toti jurnalistii care au venit astazi la Salonul International de Automobile Bucuresti au asteptat sa se intample asta! Noul Volkswagen Touareg a debutat in premiera europeana in capitala Romaniei, in aceasta seara, la doar cateva ore de la premiera sa mondiala organizata in orasul Beijing.

- Porsche Romania, cel mai mare importator auto local vine la Salonul Internațional de Automobile București 2018 cu mașini prezentate in premiera naționala, oferte promoționale, opțiuni de rezervare a unor modele mult așteptate, dar și prezențe inedite precum trofeul UEFA care urmeaza a fi oferit caștigatoarei…

- Standul Toyota de la Salonul International de Automobile Bucuresti este adevarat ca este mai discret decat cel al companiei Ford, insa si aici pot fi gasite automobile interesante de explorat. Cele mai multe dintre ele sunt hibride.

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, vineri, o declarație de presa la finalul reuniunii Consiliului European (Bruxelles, Regatul Belgiei). Referindu-se la Brexit, șeful statului a spus ca „negocierile merg intr-o direcție care este foarte favorabila Romaniei și acest lucru nu este intamplator”. Iata…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia deschiderii "Salonului International de Automobile Bucuresti" (SIAB) in care afirma ca Romania dispune de avantaje competitive in industria auto, aratand ca aceste atuuri trebuie sustinute si sprijinite la nivelul autoritatilor prin…

- Salonul International de Automobile Bucuresti a revenit dupa 11 ani distanta de la editia precedenta (2007) si o parte a echipei AutoBlog.MD se afla deja acolo pentru a va relata cateva reportaje video expres.

- Noul Rolls-Royce Phantom debuteaza la Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), fiind prima data cand cel mai important producator de masini de lux din lume se va prezenta oficial la cel mai important eveniment auto din Romania.

- Denisson Energy, firma membra a Antares Group și Asociația Gazului Natural pentru Vehicule – NGVA Romania vor prezenta proiectul CNG Romania la Salonul Internațional Auto București - SIAB 2018, in perioada 23 martie – 01 aprilie. Participarea la acest eveniment face parte din activitațile de promovare…

- O mașina autonoma de la Uber a lovit fatal o femeie care mergea pe bicicleta pe o strada din orașul american Tempe (statul Arizona), potrivit unui anunț al Poliției, citat de agenția Reuters. Presa internaționala vorbește despre prima victima facuta de o astfel de mașina autonoma.

- La 11 ani distanța de la ediția precedenta, desfașurata in 2007, SIAB iși va aștepta vizitatorii in noile spații expoziționale de la Romexpo intre 23 martie și 1 aprilie 2018. Considerat o emblema al industriei auto din Romania, evenimentul nu pare insa suficient de atractiv pentru toți expozanții invitați.

- La 11 ani distanța de la ediția precedenta, desfașurata in 2007, SIAB iși va aștepta vizitatorii in noile spații expoziționale de la Romexpo intre 23 martie și 1 aprilie 2018. Considerat o emblema al industriei auto din Romania, evenimentul nu pare insa suficient de atractiv pentru toți expozanții invitați.

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, joi, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa comuna cu președintele Serbiei, Aleksandar Vucic. Iata ce au declarant cei doi oficiali, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale: Klaus Iohannis: „Domnule președinte, Am placerea sa va urez bun venit…

- Doi soti din judetul Bacau au murit, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier care a avut loc la trecerea peste calea ferata de pe raza localitatii Cozmesti, comuna Stolniceni Prajescu. Conform Biroului de Presa al IPJ Iasi, evenimentul s-a petrecut in jurul orelor 10.00. Doua persoane, sot…

- Principalele agenții de presa internaționale au scris despre decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader de a cere revocarea Laurei Codruța Koveși . Știrea a fost preluata in scurt timp și de marile publicații din toata lumea. The Associated Press: Ministru roman solicita concedierea procurorului…

- Un roman este erou in Italia dupa ce a ajutat victima unui accident rutier sa se salveze din mașina care ajunsese intr-un canal adiacent drumului. Cotidianul Padova Oggi scrie despre un roman ca este „erou din intamplare” dupa ce s-a aflat din fericire pentru victim unui accident auto la locul și momentul…

- "Președintele Klaus Iohannis a pierdut 10 procente in aceasta seara. A fost opusul conferinței de presa susținuta de doamna Kovesi seara trecuta. Jos palaria pentru jurnaliștii care au fost prezenți la Cotroceni. Directorul DCNews, Val Valcu mi-a dat astazi un exemplu pe care il preda la facultatea…

- Presedintele Klaus Iohannis face declaratii de presa astazi la ora 20:15, in contextul acuzatiilor aduse Directiei Nationale Anticoruptie, potrivit Digi 24.Astazi, Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca saptamana viitoare va prezenta in Parlament raportul de evaluare privind activitatea DNA,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine la ora 20:15, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni. Declarația va fi transmisa in direct pe TVR1 și in format LIVE TEXT pe știriletvr.ro.

- Un barbat din Gugești a postat public vineri pe pagina sa de Facebook un film despre care a scris „Arestare in forța in mijlocul comunei Gugești“. In film se vede cum doi polițiști tarasc un tanar pana la mașina de Poliție. Acesta injura și nu se lasa bagat in autoturism. El striga de mai…

- Britanicii de la What Car au publicat lista celor mai bune masini din 2018, in urma testelor pe care le-au efectuat. Jurnalistii au desemnat astfel Dacia Sandero, pentru al saselea an la rand, cea mai buna masina din clasa mica, ce poate fi cumparata la cel mult 12 mii de lire sterline.…

- Cel putin 18 persoane au fost ranite dupa ce un autovehicul a lovit un grup de pietoni de pe o strada aglomerata din Shanghai, au anuntat, vineri, autoritatile locale, informeaza CNN. Potrivit autoritatilor, in urma accidentului, 18 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar trei dintre ele…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat la Bruxelles, in cadrul conferintei de presa comune cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, ca este optimist in privinta deznodamantului pe care il vor avea legile justitiei, informeaza Digi 24.Seful statului a subliniat ca este optimist, cuvant…

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul automobilelor organizat în România, recunoscut de catre Organizatia Internationala a Constructorilor de Automobile (OICA), va avea loc în perioada 23

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul automobilelor organizat in Romania, recunoscut de catre Organizatia Internationala a Constructorilor de Automobile (OICA), va avea loc in perioada 23 martie - 1 aprilie, la Centrul Expozitional Romexpo,…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Romexpo si Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) organizeaza, marti, conferinta de presa dedicata Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) - 2018. Potrivit organizatorilor, in cadrul evenimentului…

- L'Equipe scrie, miercuri, ca Simona Halep, numarul 1 mondial, nu a avut nicio problema in a trece cu autoritate de Karolina Pliskova pentru prima semifinala din cariera la Melbourne. Potrivit BBC, Halep a reusit o performanta superba ajungand in semifinale."Prima semifinala la Melbourne pentru…

- Romania se pregateste de un protest masiv in aceasta seara in centrul Capitalei si nu numai. Zeci de mii de oameni si-au anuntat prezenta in Piata Universitatii in incercarea de a stopa legile justitiei. Presa din Occident anunta ca protestul va fi unul de amploare. The Guardian scrie despre proteste…

- „Un șofer de camion, eroul zilei, care a evitat o tragedie in tunel”- acesta este titlul unei știri din presa canadiana, iar eroul este un moldovean. Este vorba despre Mihai Gilca, care traiește in Quebec de mai puțin de patru ani, iar acum lucreaza șofer pe un camion. Acesta a juns in presa canadiana…

- Presa internationala scrie, miercuri, despre anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu privire la postul de prim-ministru, mentionând ca România va avea pentru prima data o femeie premier si ca Viorica Dancila este al treilea prim-ministru din ultimul an. “România va…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va face declarații de presa la ora 17.30, la Palatul Cotroceni. Iohannis este așteptat sa anunțe daca o accepta pe Viorica Dancila sau nu pentru funcția de premier.Președintele PSD, Liviu Dragnea, pregatește o reacție rapida și va ieși imediat dupa…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului spunand ca doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern. Primii care au venit la Palatul Cotroceni au fost cei de la PSD si ALDE.

- Președintele Klaus Iohannis susține o declarație de presa la ora 17.30. Anunțul apare în aceeași zi în care președintele a avut consultari cu partidele parlamentare pe tema desemnarii unui nou premier, în locul lui Mihai Tudose. PSD a propus-o oficial pe Viorica Dancila.

- Președintele Klaus Iohannis va face o declarație de presa, la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 17:30, dupa consultarile de astazi cu formațiunile politice in vederea desemnarii unui candidat pentru funcție de premier, dupa de Mihai Tudose și-a dat demisia.

- Presedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar in persoana lui Paul Stanescu, a doua propunere fiind Mihai Fifor, care ar fi si acceptata de seful statului, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. O declaratie de presa este asteptata la ora 12.30, la Palatul Cotroceni.…

- Trei tineri din comuna Homocea au ajuns la spital, in cursul dimineții de miercuri, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. Toți cei trei au 22 de ani și au fost internați in cadrul Secției Chirurgie, avand multiple traumatisme. „T.G., barbat in varsta de 22 de ani, din comuna…