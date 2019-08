Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții ISU Alba au fost solicitați sa intervina, miercuri dupa-amiaza, pentru a acorda asistența medicala unei persoane care a cazut de la inalțime. La fața locului intervine Detașamentul din Alba Iulia, cu o autospeciala de prim-ajutor. Incidentul s-a petrecut pe strada Izvorului. UPDATE: Din…

- Un barbat in varsta de 42 de ani a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un stalp, iar mai apoi a cazut in albia unui rau de la o inaltime de aproximativ 5 metri. Accidentul de circulatie a avut loc duminica dimineata, 21 iulie, in centrul orasului Targu Lapus.

- O fetița de doar 1 an jumatate din Indiana a murit dupa ce a fost scapata de la o inalțime de 45 de metri. Bebelușul a cazut din brațele bunicului sau și a aterizat pe puntea vasului de croaziera.

- Suparat pe sotie care a plecat de acasa impreuna cu cei doi copii, un barbat, in varsta de 52, de ani, a amenintat ca se sinucide. Acesta a amenintat ca se arunca in gol de pe un panou publicitar, de la o inaltime de 30 de metri, amplasat in fata magazinului de bricolaj din Calarasi.

- Un grav accident a fost anuntat, in jurul orelor 22.15, la telefonul de urgenta 112 prin care apelantul sesiza un accident rutier, intre Pestera si Pietreni, din judetul Constanta.Acesta spunea ca o masina a cazut intr un canal de irigatii, dezafectat, de aproximativ patru metri adancime.Anamaria Stoica,…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au informat, sambata, intr-un comunicat de presa, ca autoritatile locale din comuna Delesti, acolo unde o autospeciala TIM solicitata sa intervina in cazul unui pacient inconstient a ramas blocata in noroi, nu au raspuns din prima…

- O acrobata columbiana a murit pe o scena, dupa ce a cazut de la o inalțime de șase metri, in timpul unei repetiții pentru un spectacol de circ pe care urma sa il susțina in Turcia. O fata din Deva a fost gasita moarta, de iubitul ei, in cada din baie FOTO Acrobata, Angelica Suarez, in varsta…

