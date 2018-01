Myanmarul acuză Bangladeshul pentru întârzierile apărute în repatrierea refugiaţilor rohingya Myanmarul a acuzat marti Bangladeshul ca s-ar afla in spatele intarzierilor inregistrate in repatrierea de musulmani rohingya refugiati pe teritoriul acesteia cu sutele de mii, dupa epurarea etnica din 2017 denuntata de ONU, informeaza AFP.



'Suntem (...) pregatiti sa-i primim, dupa cum prevede acordul' semnat recent cu Bangladeshul, a dat asigurari Kyaw Tin, ministrul pentru cooperare internationala, in timpul unei conferinte de presa televizate. 'Am vazut la stiri ca Bangladeshul nu este gata, insa nu am primit nicio notificare oficiala', a adaugat el, in conditiile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Capitalei precizeaza ca imaginile aparute in spatiul public de la protestele de sambata seara fac obiectul unei verificari interne, mentionand ca jandarmul care apare lovind mai multe persoane a fost identificat. "Imaginile aparute in spatiul public, care prezinta actiunea individuala…

- Jandarmeria Capitalei precizeaza ca imaginile aparute in spatiul public de la protestele de sambata seara fac obiectul unei verificari interne, mentionand ca jandarmul care apare lovind mai multe persoane a fost identificat. "Imaginile aparute in spatiul public, care prezinta actiunea…

- Din pacate, in ultima vreme fotbaliștilor nostri li se pune rapid ștampila de inadaptați și se intorc pentru un restart acasa. Nu ne mai adaptam pe nicaieri, Stanciu (la Bruxelles), Ianis (Firenze), mai nou nici macar la București (Golofca). Repatrierea lui Gaman poate fi considerata o excepție, atat…

- Strategia producatorului de iPhone-uri pentru urmatorii ani se axeaza in mare parte pe investitii derulate pe teritoriul SUA. Plata unor impozite pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate, derularea unor campanii masive de angajari si multe alte investitii au fost anuntate de catre…

- Grecia, Iordania si Cipru au cerut marti, la Nicosia, un sprijin sporit pentru tarile aflate in prima linie in fata crizei refugiatilor din Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. In conditiile in care milioane de sirieni au parasit tara afectata de razboi, Iordania, Libanul si Turcia au primit sute…

- Grecia, Iordania si Cipru au cerut marti, la Nicosia, un sprijin sporit pentru tarile aflate in prima linie in fata crizei refugiatilor din Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. In conditiile in care milioane de sirieni au parasit tara afectata de razboi, Iordania, Libanul si Turcia au…

- Myanmar si Bangladesh au cazut de acord sa solutioneze în termen de doi ani întoarcerea a circa 650.000 de musulmani rohingya care au fugit din Myanmar începând de la sfârsitul lunii august 2017 din cauza unei campanii de represiune a armatei, informeaza marti Reuters si…

- Ministrul afacerilor externe al Japoniei, Taro Kono, a cerut Myanmarului sa asigure 'repatrierea si reinstalarea in siguranta si voluntara' a musulmanilor rohingya refugiati in Bangladesh, dintre care sute de mii au fugit din calea violentelor din vestul Myanmarului, informeaza mass-media…

- Gabriela Cristea a vorbit despre inlocuirea ei la emisiunea „Te vreau langa mine”. Vedeta a dezvaluit ca pana la sfarsitul lunii se va decide ce va face cu viata ei profesionala. Gabriela Cristea sustine ca zvonurile aparute, potrivit carora ar fi fost inlocuita definitiv cu Bianca Dragusanu la ”Te…

- Șoc in lumea televiziunii! Dana Grecu a divorțat de soțul ei, Bogdan, motivul fiind, potrivit jurnaliștilor de la B1tv, apariția unei alte femei mai tinere in viața barbatului. Pe contul de Facebook al fostului soț au aparut deja poze cu el și noua iubita, pe nume Ioana Toma.

- Papa Francisc a invitat luni credinciosii catolici sa se roage pentru un viitor pasnic in anul 2018, inclusiv pentru migranti si refugiati, in primul sau mesaj transmis in acest an, in Piata Sfantul Petru, scrie Le Point.

- In noiembrie 2016, Donald Trump castiga alegerile prezidentiale din SUA, reusind sa obtina sustinerea a 290 de electori. Vezi cum s-au desfasurat alegerile prezidentiale din SUA. La un an de la investirea in functia de presedinte, se poate spune cu siguranta ca deciziile luate si…

- Pe contul oficial de Facebook al nemților de la Bayern Munchen au aparut mesaje de mulțumire fața de suporterii de pe intreg globul pamantesc. Fiecare țara a fost luata in parte, iar pentru Romania mesajul nemților a fost scris in engleza și a sunat astfel: "Dragi fani ai echipei FC Bayern din Romania,…

- Conducatoarea de facto a Myanmarului, Aung San Suu Kyi, a avut in 2017 cel mai nefast an al mandatului ei dupa ce armata birmana a fost acuzata ca a condus o campanie de 'epurare etnica' impotriva minoritatii musulmane rohingya. O operatiune militara in nordul statului Rakhine…

- Cel puțin 6.700 de etnici rohingya, printre care 730 de copii sub cinci ani, au fost uciși numai in prima luna a campaniei militare desfașurate in vestul Myanmarului in perioada 25 august-25 septembrie, a estimat joi organizația Medici fara Frontiere (MSF), informeaza agenția de

- Partidul Democrat din Moldova dezminte informația aparuta in presa rusa și ulterior preluata de presa din Republica Moldova, precum ca pe numele președintelui PDM, Vlad Plahotniuc, ar fi fost intentat un dosar penal in Federația Rusa.

- Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, a spus marți ca exista 'elemente de genocid' care ii vizeaza pe musulmanii rohingya din Myanmar, 600.000 dintre aceștia fugind in doar cateva luni din țara pentru a se refugia in Bangladeshul vecin, potrivit AFP. "Luând…

- Riscul noilor sancțiuni SUA ii obliga pe reprezentanții elitei rusești de afaceri sa repatrieze bani din strainatate, inventand modalitați neobișnuite de a face din acest lucru o noua afacere, transmite Reuters, citand sursele sale. Dupa cum a aflat agenția, un numar de oameni de afaceri care au conturi…

- Primariile din Bucuresti incalca legea eliberand cu foarte mari intarzieri autorizatiile de construire, semnaleaza Serban Sturdza, presedintele Ordinulului Arhitectilor din Bucuresti, care intreaba public cine plateste "prejudiciile provocate de incompetenta factorilor de decizie si de coruptia din…

- Din cauza unei surpari aparute in carosabil in zona Patinoarului, capatul de linie pentru traseul de tramvai nr. 39 s-a mutat la Comat, anunta societatea de transport local, Transurb SA. De asemenea, de la Comat pana la Cimitirul Israelit se va asigura transportul de calatori cu autobuze, care vor pleca…

- Ministerul german de Interne a anunțat ca solicitanții de azil ale caror cereri au fost respinse pot solicita un ajutor financiar de pana la 3.000 de euro daca opteaza sa se intoarca de bunavoie in țarile lor de origine, transmite duminica agenția DPA. Familiile care se întorc acasa…

- Calatorii de pe caile ferate din UE isi pot deconta 25% pana la 100% din pretul biletului, daca trenurile intarzie si, astfel, creeaza pagube pasagerilor. Calatorii din Romania trebuie sa mai astepte insa pana la 3 decembrie 2019 pentru astfel de facilitati, arata normativele consultate de MEDIAFAX.…

- Președintele Ungariei, Viktor Orban, își continua "meciul" cu miliardarul conațional, un fel de "omul negru", vinovat pentru toate relele din lume. Mai nou, îl acuza pe George Soroș ca s-a înscris în campania electorala numai pentru a destabiliza guvernul…

- Andrei Ivan a fost mai mult accidentat de cand s-a transferat in Rusia și a prins doar 18 minute in trei partide pentru Krasnodar in prima liga rusa. Atacantul in varsta de 20 de ani ia in calcul o eventuala revenire in Liga 1, la CSU Craiova. "Nu am auzit nimic despre un asemenea transfer. In ulima…

- Vin din diferite culturi dar astazi au simțit și au petrecut romanește! Zeci de copii ai refugiaților care traiesc in țara noasta, impreuna cu parinții lor, au sarbatorit in avans Ziua Naționala a Romaniei ți le-au urat "La mulți ani" romanilor.

- In spatele unei biserici din Timișoara au aparut niște marcaje ciudate pe o alee. Oamenii se intreaba acum care este rolul acestora, scrie realitatea.net.In spatele bisericii „Pogorarea Sfantului Duh” din cartierul Dacia au aparut doua sageți mari și late.

- Bangladeshul a dat marti unda verde amenajarii unei insule nelocuite, la Golful Bengal, pentru a trimite pe ea refugiati rohingya, un proiect controversat, criticat dur de aparatorii drepturilor omului, relateaza AFP. Acest anunt are loc la cateva zile dupa semnarea unui acord cu Myanmarul vecin…

- Autoritațile din Bangladesh au aprobat marți un proiect de 280 milioane de dolari pentru a dezvolta o insula izolata dintr-o zona inundabila in Golful Bengal in vederea gazduirii temporare a 100.000 de musulmani rohingya fugiți de violențe din Myanmarul vecin, relateaza Reuters. Decizia…

- Musulmanii rohingya din Myanmar continua sa soseasca in Bangladesh, in pofida acordului semnat saptamana trecuta intre cele doua tari privind revenirea sutelor de mii de refugiati rohingya, au anuntat luni oficiali din Bangladesh, relateaza AFP. Myanmar si Bangladesh au anuntat joi semnarea unui…

- CE: Ratele de vaccinare au scazut. Eficienta serviciilor de prevenire, sub semnul intrebarii Ratele de vaccinare impotriva difteriei-tetanosului-tusei convulsive si poliomielitei, in cazul copiilor, a scazut in ultimii ani, fapt ce a dus la un procent ridicat de infectii cu rujeola in Romania, arata…

- Papa Francisc a inceput ieri o vizita de șase zile in Myanmar și Bangladesh, care il va aduce in centrul uneia dintre cele mai mari crize umanitare din lume, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Suveranul pontif viziteaza aceasta zona in contextul in care 620.000 de musulmani rohingya au fugit din…

- Papa Francisc va incepe duminica o vizita de șase zile in Myanmar și Bangladesh, care il va aduce in centrul uneia dintre cele mai mari crize umanitare din lume, informeaza DPA. Suveranul pontif viziteaza aceasta zona în contextul în care 620.000 de musulmani rohingya au fugit…

- Myanmar și Bangladesh au anunțat joi semnarea unui acord privind revenirea sutelor de mii de musulmani rohingya refugiați in ultimele saptamani in statul Rakhine din Myanmar, informeaza AFP și dpa. 'Aceasta este o prima etapa', a declarat pentru presa șeful diplomației din Bangladesh,…

- Un grup de 12 oficiali ai Departamentului de Stat al SUA a luat decizia neobisnuita de a-l acuza oficial pe secretarul de stat Rex Tillerson ca incalca o lege federala care urmareste sa opreasca armatele straine sa inroleze soldati copii, conform unor documente interne consultate de agentia Reuters,…

- Un grup de 12 oficiali ai Departamentului de Stat al SUA a luat decizia neobișnuita de a-l acuza oficial pe secretarul de stat Rex Tillerson ca incalca o lege federala care urmarește sa opreasca armatele straine sa inroleze soldați copii, conform unor documente interne consultate de agenția Reuters.…

- Sefa diplomatiei UE Federica Mogherini a considerat "foarte incurajatoare" discutiile asupra intoarcerii a peste 600.0000 de refugiati rohingya care au fugit de violentele din Myanmar de la sfarsitul lunii august, in timpul unei reuniuni Asia-Europa, luni, in Myanmar, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Un raport al ONG-ului Fortify Rights acuza Myanmarul de genocid impotriva etnicilor rohingya, in timp ce organizația Human Rights Watch denunța faptul ca numeroase femei și fete ale acestei minoritați musulmane au fost violate de soldați birmani, relateaza joi AFP și dpa. Un document de…

- Problemele aparute in acest an pe piața de energie din Romania au fost create atat de lipsa capacitaților de producție, cat și de lipsa de energie, a declarat, miercuri, vicepreședintele Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege, intr-o conferința de specialitate.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, i-a cerut marți șefei de facto a guvernului din Myanmar, Aung San Suu Kyi, sa permita intoarcerea in siguranța a peste jumatate de milion de etnici rohingya refugiați in Bangladesh, relateaza dpa. Guterres s-a întâlnit cu Suu Kyi în…

- Primarul suspendat al Chisinaului, Dorin Chirtoaca, a comentat imaginile video aparute pe Internet, unde edilul apare alaturi de mai multi functionari ai Primariei, dansand pe marginea unui drum din Romania.

- Presiunea dubla a ONU din aceasta saptamana asupra Myanmar in criza rohingya ar putea "prejudicia" intoarcerea a sute de mii dintre acesti musulmani refugiati in Bangladeshul vecin, a reactionat miercuri guvernul laureatei Premiului Nobel pentru Pace, Aung San Suu Kyi, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- 4 septembrie 2017-Ziua in care a fost trimisa interpelarea care abordeaza tematica refugiaților, de catre Senatorul PMP Vasile-Cristian Lungu catre Ministerul Afacerilor Externe. In data de 12 septembrie 2017 este primit raspunsul. Prin intrebarile lansate de senator se solicita urmatoarele: numarul…

- Președintele german Frank-Walter Steinmeier, care se afla intr-o vizita oficiala in Australia, ar trebui sa-i ceara premierului australian Malcolm Turnbull sa "puna capat imediat crizei umanitare" din tabara de refugiați de pe insula Manus, a subliniat vineri organizația Human Rights Watch…

- Șefa de facto a guvernului din Myanmar, Aung San Suu Kyi, le-a cerut joi oamenilor 'sa nu se certe', in prima sa vizita in statul Rakhine de la inceperea campaniei de represalii lansata de armata birmaneza in urma careia peste 600.000 de musulmani rohingya au fugit din țara, relateaza Reuters. …

- De aproape douazeci de ani, medicii din Suedia sunt puși în dificultate de apariția unei boli misterioase, care se manifesta doar la copiii refugiaților ajunși în aceasta tara, scrie BBC.

- Aparute in ideea de a fi veriga forte intre medicul de familie – Urgențe – spital, centrele de permanența au fost inființate pentru ca, de seara pana dimineața, in weekend și sarbatori legale, tot bolnavul sa aiba acces la un medic generalist, care sa-l consulte, sa-i dea un tratament, sa-i cheme o…

- "Astazi dimineata, la ora 09:48, unui calator i s-a facut rau in trenul aflat la statia de metrou Piata Unirii 1. Persoana a fost preluata de catre SMURD. Intarzierile au avut drept cauza faptul ca 'plecarea trenului din statie este conditionata de predarea calatorului catre echipa medicala' - conform…

- Circulația metroului s-a desfașurat cu dificultate vineri dimineața pe magistralele 1 (Republica - Dristos 2) și 3 (Anghel Saligny - Preciziei) din cauza unei urgențe medicale. "Astazi (vineri, n.r.) dimineața, la ora 09:48, unui calator i s-a facut rau în trenul aflat la…

- Primarul municipiului Zalau, Ionel Ciunt, s-a aratat indignat de faptul ca intr-un ziar de informare din județ a aparut, zilele trecute, un articol care a dezinformat cetațenii, articol referitor la banii din bugetul local care era specificat, inca din titlu, faptul ca banii de investiții ai zalauanilor…

- "Condițiile de intreținere, alimentare, a stresului pot influența dezvoltarea unei pneumonii, care de fapt apare pe fond de imunitate scazuta, stres, etc. Vom analiza aceasta situație și vedem daca ne schimbam declarația sau nu, in contextul noilor date depistate in procesul de investigație", a declarat…