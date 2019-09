Myanmar: Etnicii rohingya trăiesc sub ameninţarea unui ''genocid'' (ONU) Cei circa 600.000 de etnici rohingya care mai traiesc in Myanmar se afla sub amenintarea unui "genocid", au avertizat luni anchetatori ai ONU, care cer ca responsabilii sa fie tradusi in fata Curtii Penale Internationale (CPI), relateaza AFP.



Intr-un raport, Misiunea din cadrul ONU de stabilire a faptelor din Myanmar precizeaza ca are "motive rezonabile sa ajunga la concluzia ca elementele probatorii care permit deducerea intentiei de genocid a statului (...) s-au intarit" de anul trecut "si ca exista un risc ridicat ca acte de genocid sa se poata produce".



Tine de "responsabilitatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

