- Romania ocupa un "onorabil" loc 2, dar de la coada clasamentului UE, in ceea ce priveste dimensiunea economiei subterane, dupa cum arata datele Banci Mondiale, prezentate de Cosmin Vladimirescu, general manager al Mastercard Romania, la...

- Data 16.03.2018 COMUNICAT DE PRESA EGIS ROMANIA S.A., in parteneriat cu ASOCIAȚIA AGROM-RO, organizeaza Eveniment de informare in data de 22.03.2018, incepand cu ora 10.00, in Mun. Alba Iulia, Hotel Parc, Strada Primaverii, nr. 4. in cadrul proiectului ”Dezvoltarea Mediului Antreprenorial din Regiunea…

- 24 de localitați din județ sunt afectate de inundații/ DJ503 ramane inschis circulației; apa a intrat in 20 de case și peste 300 de curți in Eveniment / In 24 de localitați din județul Teleorman s-au produs inundații locale, iar pe anumite sectoare de drum se circula cu dificultate sau circulația…

- Asociația “Stanca” in parteneriat cu Centrul de consiliere “M.A.M.A.” Dej si comunitatea locala va invita sa participați la Marșul pentru Viața 2018 cu tema „O lume pentru viața”, ajuns la cea de-a VIII-a ediție naționala, organizat sambata, 24 martie 2018, ora 12 in Dej, strada Ecaterina Teodoroiu,…

- Ashley Maxwell-Lam, un manager de proiect la o importanta banca din orașul australian Sydney, in varsta de 30 de ani, merge la munca purtand tocuri. El spune ca ideea a pornit de la o colega, care l-a inspirat sa poarte pantofi cu toc pentru femei, iar acum se simte „invincibil”. Se simte increzator…

- Marti, 13 martie, in luna francofoniei si in Anul European al Patrimoniului Cultural, Alianta Franceza, Agentia Consulara a Frantei si Universitatea Transilvania Brasov il vor omagia pe marele artist francez Brassai, originar din Brasov, in orasul sau natal. Astfel, de la ora 13, va fi dezvelita…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson si-a anulat punctele din programul sau pentru sambata, a doua zi a vizitei sale in Kenya, intrucat 'nu se simte bine', a anuntat un reprezentant al Departamentului de Stat al SUA, potrivit Reuters si AFP ''Secretarul de stat nu se simte bine…

- Eveniment in premiera in Romania. La Cluj va exista primul funcționat public virtual din țara, precizeaza primaria orașului din Ardeal. Inițiatorii acestei idei i-au dat și numele funcționarului: Antonia.

- Sinucidere brutala: Un jandarm din Alexandria s-a impuscat in cap, chiar inainte de a intra in serviciu in Eveniment / Un subofiter din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi a fost gasit mort in noaptea de joi spre vineri, putin inainte de miezul noptii, chiar inainte de a intra in serviciu.…

- Conducerea clubului SSC Farul Constanta a decis ca duminica, 11 martie, de la ora 18, sa organizeze, la Sala Sporturilor, un eveniment caritabil, pentru a-l ajuta pe fostul portar al Farului din perioada 1988-1992, Ioan Anton, cel care duce o lupta apriga impotriva cancerului. Vor fi prezenti peste…

- Epurarea etnica a musulmanilor rohingya continua in Myanmar, intr-o campanie de 'teroare si infometare organizata' destinata sa-i determine pe etnicii rohingya sa fuga in Bangladesh, a denuntat marti Inaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului, relateaza AFP. 'Epurarea…

- Epurarea etnica a musulmanilor apatrizi rohingya ”continua” in Myanmar, a denuntat marti Inaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului, printr-o campanie de ”teroare si foamete organizata” menita sa-i determine sa fuga in Bangladesh, relateaza AFP, conform news.ro.”Epurarea etnica a rohingya…

- Școala Gimnaziala ,,Ion Creanga" din municipiul Suceava și-a sarbatorit patronul spiritual, ca in fiecare an la inceput de martie, printr-o serie de manifestari. Una dintre acestea, organizata la inițiativa deputatului PNL de Suceava Dumitru Mihalescul, a insemnat o lansare de carte, mai ...

- Aseara, reprezentantii Companiei Wizz Air Romania ne au anuntat ca ldquo;din cauza conditiilor meteo severe de iarna, a ninsorii abundente de pe aeroportul din Constanta, precum si al programului de zbor al echipajului, zborul Wizz Air W6 3375 de la Constanta la London Luton din 28 februarie a fost…

- "Coalitia pentru Familie si Platforma civica pentru drepturi si libertati impreuna denunta atacul incalificabil la adresa milioanelor de romani care indraznesc sa invoce drepturi constitutionale, altele decat acelea care sunt pe agenda ideologica a corectitudinii politice desfasurata de activisti ultraradicali…

- Cu doua luni inainte sa dea naștere celui de-al treilea copil al ei și-al Prințului William, Kate arata mai bine ca niciodata. Iar in aceasta dimineața, ducesa și-a afișat din nou burta de gravida cu ocazia unei vizite la Colegiul Regal al Obstetricienilor și al Ginecologilor din Londra. Ducesa de 36…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a avut luni, 26 februarie, o intrevedere cu Excelenta Sa dl ambasador Karsten Warnecke, Directorul Executiv al Fundatiei Asia-Europa (ASEF). Cu acest prilej, cei doi interlocutori au discutat despre organizarea in anul 2019, in Romania, a celei de a 7-a…

- Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) organizeaza marti cea de-a sasea editie a conferintei "Cities of Tomorrow", un eveniment de referinta dedicat importantei dezvoltarii urbane si regionale. Conform unui comunicat al organizatorilor, conferinta aduce anul acesta…

- Andreea Marin, Paula Seling si Florin Chilian vin la Brasov pentru a sustine cauzele a doi copii grav bolnavi. Alaturi de ei se vor afla iubiți artiști brașoveni. Artistii Paula Seling si Florin Chilian vin la Brasov pentru a sustine cauzele a doi copii grav bolnavi, in cadrul Galei de caritate…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a facut o donatie si a apelat la solidaritate pentru transmiterea unui ajutor urgent copiilor de etnie rohingya care s-au refugiat din Myanmar in Bangladesh, relateaza agentia EFE. ''Este dificil, ca tata, sa vezi criza refugiatilor rohingya, care ii afecteaza…

- Reacție dura a Asociației Parinților Copiilor cu Autism la noua gafa a premierului Dancila. Șefa executivului a folosit termenul de „autist”pentru a-i taxa pe cei care iși „parasc” țara in Parlamentul European. Asociația considera ca folosirea acestui termen in sens negativ, intr-o disputa politica, „este…

- Ambasadorul francez la ONU, Francois Delattre, a declarat marti in Consiliul de Securitate al ONU ca executiile in masa contra minoritatii musulmane rohingya din Myanmar relatate de Reuters 'ar putea constitui crime impotriva umanitatii' si a cerut eliberarea a doi jurnalisti Reuters retinuti in…

- Ambasadorul francez la ONU, Francois Delattre, a declarat marti in Consiliul de Securitate al ONU ca executiile in masa contra minoritatii musulmane rohingya din Myanmar relatate de Reuters 'ar putea constitui crime impotriva umanitatii' si a cerut eliberarea a doi jurnalisti Reuters retinuti…

- Ministrul britanic de externe Boris Johnson a discutat duminica, in Myanmar, cu omologul sau Aung San Suu Kyi cu privire la spinosul dosar al musulmanilor rohingya, relateaza AFP. Cei doi 'au discutat cu deschidere si prietenie despre ultimele evolutii din statul Rakhine, inclusiv…

- Doi jurnaliști Reuters au fost arestați fiindca au dat presei o investigație referitoare la execuțiile in masa din Myanmar, comise impotriva minoritații etnice din Rakhine. Jurnaliștii Wa Lone și Kyaw Seo Oo umreaza sa fie judecați i Myanmar fiindca au incalcat legea furnizand secretele acestor…

- Tatal lui Feli Donose a murit, iar artista trece prin momente cumplite. Aceasta și-a anulat toate concertele pe care le avea de susținut in urmatoarea perioada. Relatia dintre Feli si tatal ei nu a fost ca orice legatura dintre tata si fiica, intre timp insa, cei doi s-au apropiat. Aceștia…

- Un barbat cu antecedente psihiatrice a fost retinut in Myanmar in calitate de suspect, el fiind banuit ca ar fi lansat joia trecuta un cocteil Molotov in directia locuintei din Yangon a liderului de facto al guvernului birmanez, Aung San Suu Kyi, a informat politia, transmite sambata EFE. …

- Myanmar a informat Consiliul de Securitate al ONU ca "nu este momentul potrivit" pentru o vizita in februarie, a declarat joi ambasadorul kuweitian la Natiunile Unite, Mansour Ayyad Al-Otaibi, citat de Reuters. El a precizat ca ideea unei vizite a reprezentantilor ONU nu a fost complet respinsa.…

- Un cocktail Molotov a fost aruncat joi dimineata in perimetrul locuintei lui Aung San Suu Kyi, sefa de facto a Guvernului din Myanmar si laureata a premiului Nobel pentru Pace, dispozitivul incendiar cauzand doar pagube minore, a anuntat politia din orasul Rangoon, potrivit postului France 24.

- In urma unui apel pe numarul unic de urgența 112 facut de turiști la ora 14.40, prin care a fost semnalata prezența a doi urși pe partia Subteleferic din Predeal, jandarmii și salvamontiștii au fost nevoiți sa intervina pentru limitarea accesului turiștilor in acea zona. „Turiștii prezenți…

- Salonul de Pictura „Arte Mici” (eveniment clandestin de forma, pata si culoare) este organizat in acest an, printre altii, de Florin Preda-Dochinoiu, Primaria Municipiului Motru, Casa de Cultura a Municipiului Motru, Community OF WA INC. Australia si Asociatia „Tara noastra, ...

- Demisia unui diplomat american a destabilizat joi o comisie infiintata de lidera birmaneza Aung San Suu Kyi in vederea solutionarii crizei rohingya, guvernul denuntand la randul sau 'atacuri personale' impotriva laureatei premiului Nobel pentru pace, informeaza AFP. Bill Richardson,…

- Una dintre cele mai apreciate cântarețe internaționale, Celine Dion, trece prin momente grele. Artista este bolnava, iar medicii i-au interzis sa mai cânte o perioada. Astfel, îndragita cântareața a fost nevoita sa-și anuleze numeroase concerte pentru a se îngriji de…

- Fostul fotbalist Pele, in varsta de 77 de ani, si-a anulat o deplasare la Londra in acest weekend, dar unul dintre asistentii sai a dezmintit ca ar fi fost spitalizat, informeaza AFP. Brazilianul si-a anulat o deplasare la Londra, unde urma sa participe, duminica, la un eveniment organizat in onoarea…

- Eveniment cultural sub egida Zilei Culturii Nationale In perspectiva celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918 si cu ocazia Zilei Culturii Nationale, Muzeul Național al Harților și Carții Vechi in parteneriat cu Asociația Identitate Culturala Contemporana anunta lansarea aplicatiei mobile "Muzeul…

- Noul program de transport rutier de persoane contine un numar total de 83 de trasee si prevede numarul de autovehicule, numarul maxim de curse si numarul statiilor de imbarcare/debarcare. Programul de transport va fi pus in aplicare de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru transport…

- Dupa ce, in urma cu 8 ani, Jane Fonda a fost diagnosticata cu cancer mamar și a trecut printr-o operație de extirpare a tumorii, iata ca o alta veste cumplita s-a abatut asupra celebrei actrițe. Jane Fonda, in varsta de 80 de ani, a fost, din nou, diagnosticata cu cancer, de aceasta data cu cancer…

- Myanmar si Bangladesh au cazut de acord sa solutioneze în termen de doi ani întoarcerea a circa 650.000 de musulmani rohingya care au fugit din Myanmar începând de la sfârsitul lunii august 2017 din cauza unei campanii de represiune a armatei, informeaza marti Reuters si…

- Ministrul afacerilor externe al Japoniei, Taro Kono, a cerut Myanmarului sa asigure 'repatrierea si reinstalarea in siguranta si voluntara' a musulmanilor rohingya refugiati in Bangladesh, dintre care sute de mii au fugit din calea violentelor din vestul Myanmarului, informeaza mass-media…

- Vesti bune despre starea de sanatate a Alinei Puscas. Vedeta a fost accidentata grav, in urma cu o saptamana, pe partia de schi de catre o domnisoara care a intrat in ea cu snowboard-ul.

- Licitatia privind lucrarile de executie a marcajelor rutiere longitudinale axial delimitari de benzi si transversale diverse treceri de pietoni pe drumurile judetene si comunale aflate in administrarea RAJDP Constanta a fost contestata, la finalul anului trecut, la Consiliul National de Solutionare…

- Frig extrem in SUA, inundații masive in Singapore, canicula in Sydney, record de temperaturi scazute in Bangladesh și ger in China; viscol intr-o parte a Japoniei și vreme neobișnuit de calda la Tokyo. Ce se intampla cu vremea, care s-a schimbat atat de mult in ultimul deceniu?

- Papa Francisc i-a descris pe migranti si pe refugiati ca pe "fiintele cele mai firave si neajutorate" din lume in traditionale cuvantare din prima zi a anului prin care a dorit "sa faca auzita vocea" oamenilor si sa indemne liderii sa faca mai mult pentru a-i ajuta, informeaza Reuters. Suveranul…

- In mesajul sau de Anul Nou, papa Francisc a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboi, minciuni si nedreptate si i-a indemnat pe oameni sa isi asume responsabilitatea pentru actiunile lor, informeaza Reuters. La ultimul sau eveniment public din 2017, slujba de vecernie tinuta la Bazilica Sfantul Petru,…

- Bono, liderul formatiei irlandeze rock U2, care a luat apararea lui Aung San Suu Kyi pe vremea cand aceasta s-a aflat in arest la domiciliu in urma unei decizii a juntei militare birmana, a cerut demisia acesteia ca urmare a crizei legate de minoritatea musulmana rohingya din Myanmar, informeaza…

- Marc Suss, șeful programului Global Access din grupul Renault din 2015, a acordat recent un interviu pentru portalul Automotive News Europe, acolo unde a povestit despre perspectivele modelelor accesibile. Mai mult, specialistul in varsta de 50 de ani a confirmat intr-o oarecare masura aparitia unui…

- Conducatoarea Myanmarului, Aung San Suu Kyi, este acuzata ca a permis o campanie de ”epurare etnica” impotriva minoritați musulmane rohingya. Peste 600.000 de rohingya din vestul țarii au emigrat in Bangladesh, ca urmare a unei operațiuni militare. Zeid Ra’ad al-Hussein, inalt comisar al ONU pentru…

- Pentru al doilea an la rand, Andreea Marin vine la Brasov, la Gala „Aici pentru Tine”, pe care o va prezenta pe 23 februarie. Oameni de afaceri din Brasov si din tara, autoritati locale si vedete sunt invitate la acest eveniment organizat de Asociatia „Aici pentru Tine”. In 2018 gala este organizata…

- Conducatoarea de facto a Myanmarului, Aung San Suu Kyi, a avut in 2017 cel mai nefast an al mandatului ei dupa ce armata birmana a fost acuzata ca a condus o campanie de 'epurare etnica' impotriva minoritatii musulmane rohingya. O operatiune militara in nordul statului Rakhine…