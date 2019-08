Myanmar - Alunecare de teren soldată cu cel puţin 51 de morţi Bilantul unei alunecari de teren provocate in Myanmar de ploile musonice a ajuns la cel putin 51 de morti, au anuntat duminica echipele de salvare care isi continua cautarile, transmite AFP. Imagini aeriene filmate de AFP arata cum o portiune dintr-un deal s-a transformat intr-o mare de noroi si a alunecat la vale vineri dimineata asupra satului Thae Pyar Kone, din statul Mon (sud-estul tarii), inghitind cel putin 16 case si o manastire. Echipele de salvare lucreaza neintrerupt pentru a incerca sa gaseasca supravietuitori. Sambata dimineata au fost evacuate mai multe victime, mortii fiind infasurati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O alunecare de teren provocata de ploile musonice a determinat moartea a cel putin 22 de persoane si zeci de raniti intr-o localitate din estul Myanmar, in timp ce zeci de localnici sunt dati disparuti, potrivit unui nou bilant publicat sambata si citat de EFE.Imagini aeriene filmate de AFP…

- O alunecare de teren provocata de ploile musonice a determinat moartea a cel putin 22 de persoane si zeci de raniti intr-o localitate din estul Myanmar, in timp ce zeci de localnici sunt dati disparuti, potrivit unui nou bilant publicat sambata si citat de EFE. Imagini aeriene filmate de AFP arata cum…

- Alunecarile de teren deasupra minelor de jad provoaca in fiecare de an zeci de victime in aceasta regiune muntoasa din statul Kachin, de la granita cu China si India, mai ales in sezonul ploilor.Incidentul s-a petrecut duminica in cantonul Hpakant, au precizat pompierii pe contul lor de…

- Potrivit Xinhua, alte 40 de persoane au fost recuperate de la locul dezastrului care a lovit la 23 iulie un sat aferent localitatii Liupanshui, la 2.300 kilometri distanta de Beijing, in provincia muntoasa Guizhou.Joi, serviciile de interventie au recuperat cinci cadavre (trei copii si…

- Noi imagini din interiorul casei in care Gheorghe Dinca, mecanicul auto care a rapit și ucis cel puțin doua adolescente, au fost facute publice. Barbatul traia intr-o mizerie de nedescris, iar printre munții de gunoaie anchetatorii au gasit ramașite umane care ar proveni de la cel puțin patru cadavre.

- Meciul Romaniei cu Germania de la Bologna, din semifinala Euro U21, a facut și victime. Aproximativ 15 suporteri au avut nevoie de ingrijiri medicale, scrie gsp.ro.Intre 10 și 15 fani, printre care și copii, au leșinat și au fost luați cu targa de medicii prezenți la meci. Caldura de la ora…

- Sase persoane sunt date disparute dupa ce doua rauri au iesit din matca in urma precipitatiilor abundente, a precizat ministerul care a afirmat ca inundatii s-au produs in districtul Arakli. Imagini TV au aratat zone grav afectate de alunecari de teren produse in urma ploilor abundente…