Alunecarile de teren deasupra minelor de jad provoaca in fiecare de an zeci de victime in aceasta regiune muntoasa din statul Kachin, de la granita cu China si India, mai ales in sezonul ploilor.



Incidentul s-a petrecut duminica in cantonul Hpakant, au precizat pompierii pe contul lor de Facebook.



"Am recuperat doi oameni raniti si 13 cadavre", au informat ei.



Un politist a declarat AFP, ca alunecarea de teren a provocat prabusirea plafonului minei, unde se aflau incaperile lucratorilor, deasupra celor care dormeau in interior. Ploi puternice s-au abatut asupra regiunii…