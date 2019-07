Muzicianul sud-african Johnny Clegg a murit

Stiri pe aceeasi tema

- HBO si saga sa medievala "Game of Thrones" conduc in topul nominalizarilor la premiile Emmy, informeaza Reuters. HBO a obtinut 137 de nominalizari, dintre care 32 pentru "Game of Thrones", fiind urmat de Netflix, cu 117 nominalizari. Comedia Amazon Studio "The Marvelous Mrs Maisel" a primit 20 de nominalizari,…

- Un seism cu magnitudinea 6,4 s-a produs joi in largul Insulelor Kermadec din Oceanul Pacific, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Pana la ora difuzarii acestor informatii, nu au fost raportate pagube materiale in aceasta regiune afectata…

- Marele cineast italian Franco Zeffirelli a murit la varsta de 96 de ani, transmite sambata AFP care citeaza presa italiana. Regizorul a murit la resedinta sa din Roma. Franco Zeffirelli "s-a stins linistit dupa o lunga maladie care s-a agravat in ultimele luni", anunta presa…

- Cantaretul american Dr. John, castigatorul a sase premii Grammy si care, sub pseudonimul de scena ''Night Tripper'' a adus atmosfera traditiei voodoo din New Orleans pe scena muzicala americana, devenind unul dintre cei mai apreciati pianisti din bogata istorie muzicala a orasului, a decedat joi,…

- Cel putin 28 de persoane au murit intr-o alunecare de teren, in weekend, in provincia Cauca, in sud-vestul Columbiei, au anuntat autoritatile, relateaza Reuters potrivit news.roAlunecarea de teren, cauzata de ploi puternice, a avut loc duminica dimineata, intr-o zona rurala in apropiere de…

- Un volum care contine memoriile neterminate ale cantaretului american Prince, decedat in 2016, va fi publicat pe 29 octombrie si va include fotografii si alte texte, a anuntat luni editura Penguin Random House, potrivit AFP si Reuters, scrie Agerpres. Titlul cartii, ''The Beautiful Ones'', reprezinta…

- Fostul presedinte peruvian Alan Garcia s-a stins din viața. Șeful statului s-a impuscat miercuri dimineata dupa ce politia a ajuns la locuinta sa din capitala Lima pentru a-l aresta in legatura cu o investigatie in care este acuzat de luare de mita, conform unei surse din politie, scrie Reuters.