Muzica şamanilor din Siberia, duminică la Ateneu „Cantatul din gat imita vocile animalelor si sunetele create sunt in armonie cu sunetele Universului. Pentru mine, toate aceste sunete reprezinta ritmurile Intregului. Pentru mine, aceste sunete sunt ca ritmurile unui intreg. Lucrarea mea se naste din multi ani de experienta si eu intotdeauna actionez dupa imaginatia mea. Intre sunete imi impletesc misterele", explica Nikolay Oorzhak, fondatorul grupului. Modalitatea lor de a c (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poate de aceea este un privilegiu ca pe 14 aprilie Iasul gazduieste, cu sprijinul Primariei, la Ateneul National Iasi, incepand cu ora 16.00, un concert extraordinar sustinut de trei cantareti traditionali din Republica Tuva, Siberia. Un concert la care intrarea este libera. Este vorba despre Nikolay…

- Fundatia Floarea Vietii si Ateneul National Iasi va invita la un concert, cu totul special, ce va avea loc in premiera la Iasi, in Sala Mare "Radu Beligan" de la Ateneul National Iasi, in data de 14 aprilie 2019. Concertul va fi sustinut de Nikolay Oorzhak, Amir Oorzhak si Elena Kokorina in stilul KHOOMEI,…

- Alchimistii jazzului bulgaresc vin in martie la Bucuresti cu proiectul original Jazzanitza, conceput de artistul Bobby Petrov. Ritmurile dansurilor populare din Bulgaria combinate cu jazzul contemporan si elemente din muzica balcanica sunt intrepretate live la tobe, saxofon, chitara si contrabas in…

- Alchimiștii jazzului bulgaresc vin in martie la București cu proiectul original Jazzanitza, conceput de artistul Bobby Petrov. Ritmurile dansurilor populare din Bulgaria combinate cu jazzul contemporan și elemente din muzica balcanica sunt intrepretate live la tobe, saxofon, chitara și contrabas in…

- De la „Rapsodiile romane” la „Cantece de pustiu” la Filarmonica Pitești. Filarmonica Pitesti organizeaza vineri, 22 februarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, concertul cameral Muzica romaneasca – de la «Rapsodiile romane» la «Cantece de pustiu». Soliști, Raluca Voicu-Arnauțoiu (vioara),…

- Luiza Radulescu Pintilie In fata Bisericii „Sfintii Trei Ierarhi” din satul Alunis, al comunei cu acelasi nume, s-a aliniat sambata, 10 februarie, garda ce a prezentat onorul ultimului veteran de razboi al asezarii – Gheorghe Stanciu – plecat, cu cateva luni inainte de a fi implinit 98 de ani, sa se…

- Wendell lanseaza o noua piesa alaturi de a noastra mujer latina, Elena Ionescu. “La Fama” este o piesa energica, in limba spaniola, limba ce a consacrat-o pe Elena. Piesa iti provoaca una alegria din primele momente in care apesi butonul de Play. Ritmurile spaniole te duc imediat cu gandul la vara si…

- Printre muzicienii care au facut parte din Orchestra Uniunii Europene, care a concertat, la Ateneu, la ceremonia prilejuita de preluarea de catre Romania a președinției Uniunii Europene, s-a aflat și o lugojeanca: violoncelista Oana Unc. Oana Unc este solista a Orchestrei Naționale a Franței…