Stiri pe aceeasi tema

- O noua tragedie in muzica romaneasca! Luni s-a stins din viața unul din cei mai apreciați bluesmani și chitariști ai Romaniei, Silviu Aionița. Artistul, care tocmai implinise 65 de ani, a fost unul din promotorii popularului gen muzical in Romania, chitara sa acompaniind toate numele de referința din…

- La 10 ani de la moartea lui Michael Jackson, romanii vor sa ajunga in Guinnes World Record cu cel mai mare moment coregrafic desfașurat pe muzica megastarului, pe un stadion. Flashmobul cu care romanii vor sa bifeze inca o mențiune in Cartea Recordurilor se organizeaza in timpul Festivalului Diskoteka…

- Deputatul PNL Braila, Vasile Varga, atrage atentia ca, de la inceputul anului, Romania a inregistrat o majorare a pretului carburantilor de aproximativ 10%, peste media inregistrata in Uniunea Europeana, ceea ce a dus la scumpirea produselor de baza, potrivit Agerpres. "Un plin de carburant…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat la sfarșitul saptamanii trecute, la Braila, ca la nivelul ministerului pe care il reprezinta a fost initiat un proiect de ordonanta de urgenta prin care se doreste rezolvarea problemei contestatiilor, care blocheaza marile lucrari de infrastructura din…

- Partidul Social Democrat este cel mai pro-european partid, a declarat duminica, la Braila, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, care a criticat europarlamentarii romani care denigreaza Romania la Bruxelles."PSD este cel mai pro-european partid. Noi am fost cei care am vorbit prima…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Braila, ca Alianța USR-PLUS iși propune sa caștige șapte sau opt mandate la alegerile europarlamentare, dar ca miza acestui scrutin este mobilizarea oamenilor sa mearga la vot, scrie Mediafax.Dan Barna a spus ca și-ar dori ca Alianța USR-PLUS…

- „Poveștile nespuse ale familiilor și ale țarii noastre ne afecteaza deciziile, viața, drumul pe care il alegem” 11 tineri actori, 1.835 de kilometri intre Sibiu, Arad, Timișoara, București, Galați, Braila și Ramnicu Valcea, 325 de minute de discuții cu publicul și tot atatea minute de transmisii LIVE…

- Alegeri prezidențiale 2019. SONDAJ Braila. Conform sondajului DC News, locuitorii din Braila au optat pentru Calin Popescu Tariceanu: 33,96%. Alt candidat: 20,75% si Liviu Dragnea: 17,61%. Alegeri prezidențiale 2019. SONDAJ Braila. Iata rezultatul sondajului pentru alegerile prezidențiale 2019:…