- Declaratia pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Romania, adoptata Parlamentul a adoptat astazi o declaratie pentru celebrarea unirii Basarabiei cu România, înfaptuita la 27 martie 1918. Documentul a fost votat de toti participantii la sedinta din plenul reunit, cu exceptia parlamentarilor…

- La 100 de ani distanța de unirea Romaniei cu Basarabia , moldoveanca Irina Rimes a acceptat sa ne povesteasca cat de mult ar ajuta-o sa se revina la tratatul din 1918 pentru ca astfel …ar scapa de birocrație. Irina Rimes a fost in depresie in primele luni de viața in Capitala. Inca de pe vremea cand…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea si presedintele Parlamentului Rep. Moldova Andrian Candu au declarat ca in cazul unirii ar fi nevoie de un referendum atat in Rep. Moldova, cat si in Romania, ins niciunul nu a vorbit de o anumita data, in conditiile in care opiniile par sa fie diferite. …

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca vrea ca Romania sa se uneasca cu Republica Moldova, intrebandu-i pe Andrian Candu si pe Iurie Leanca: „Chiar nu avem atata curaj sa spunem clar ce vrem?”.

- "Salut vorbele frumoase si declaratiile care s-au facut astazi, dar ma gandesc ca, daca cei de peste Prut ar fi primit un leu pentru fiecare vorba frumoasa din ultimii 28 de ani, astazi ar fi fost cea mai bogata tara din Europa. Din acest motiv vreau sa fac, cu acest prilej, un apel ca proiecte importante…

- Sedinta solemna la Parlament dedicata Centenarului Unirii cu Basarabia Cele doua camere ale parlamentului au programate o sedinta solemna pentru a marca evenimentele de acum un secol, când a avut loc Unirea Basarabiei cu România. Sunt invitati si reprezentanti ai Parlamentului…

- Un semnal dur de alarma pe o eventuala unire a Romaniei cu Republica Moldova vine chiar din Parlamentul European. Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru considera ca singura abordare realista o reprezinta unirea celor doua parti ale Prutului in interiorul Uniunii Europene. Mai mult decat atat, sustine…

- Sedinta solemna este programata de la ora 10.00, iar la aceasta si-a anuntat participarea premierul Viorica Dancila, in timp ce presedintele Klaus Iohannis nu va fi prezent. La sedinta solemna a Parlamentului va participa si Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, care ar urma…

- Fostul presedinte Traian Basescu a cerut duminica, la Chisinau, parlamentelor Romaniei si Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari. "Suntem in Piata Marii Adunari Nationale. Foarte multi, in Romania, nu stiu de ce aceasta piata se numeste Piata Marii Adunari Nationale, si le spunem acum:…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, a cerut parlamentarilor din Romania și Republica Moldova sa voteze unirea celor doua state. Declarația a fost facuta la „Marea Adunare Centenara”, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Circa 100.000 de oameni au…

- „Suntem in Piata Marii Adunari Nationale. Foarte multi, in Romania, nu stiu de ce aceasta piata se numeste Piata Marii Adunari Nationale, si le spunem acum: aici, romanii din Republica Moldova au dat in 1989 batalia pentru limba romana. 300.000 de romani din Republica Moldova au cerut ca limba romana…

- Evenimentul a inceput cu un spectacol folcloric, dupa care a fost intonat imnul de stat al Romaniei, la final, zecile de mii de particpanti scandand indelung "Unire!!". Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la "Marea Adunare Centenara" de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.Citește și: Mizele unui scandal…

- CHIȘINAU, 23 mart — Sputnik. Scriitorul și ieromonah Savatie Baștovoi publica pe antiparenting.ro textul: „Unirea aceasta panglico-fora ar trebui sa apuna. Veniți în Basarabia, dragi frați români, veniți mai des!". Reproducem mai jos scrierea acestuia. Savatie Baștovoi:…

- La sedinta solemna de la Bucuresti din data de 27 martie, prilejuita de centenarul unirii, Republica Moldova va fi reprezentata de o delegati parlamentara, dar si de una guvernamentala. Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, care va conduce delegatia Legislativului de la Chisinau, a declarat ca…

- La acest eveniment, vor participa aproximativ 100 de cercetatori si profesori din Romania (Iasi, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Targoviste, Sibiu), Republica Moldova (Chisinau), Austria, Elvetia, Franta, Germania, Italia, SUA. Evenimentul se inscrie printre actiunile consacrate Centenarului Marii…

- Orchestra Romana de Tineret va sustine sub bagheta lui Cristian Mandeal un turneu prin care aniverseaza 10 ani de la infiintare, 10 ani de succes pe scenele din Romania si Europa. Marin Cazacu, director general al Centrului National de Arta Tinerimea Romana declara la aniversare: "Este mai mult…

- Propaganda rusa speculeaza orice greseala survenita pe axa Bucuresti – Chisinau pentru a produce neincrederea partenerilor europeni in actiunile Romaniei fata de Republica Moldova, a declarat, intr-un interviu pentru Jurnalistii.

- Peste 200 de reprezentanți ai administrației locale din Romania și Republica s-au intalnit sambata la Iași pentru a solicita Parlamentelor de la București, respectiv Chișinau, sa emita o declarație comuna privind reintregirea naționala prin Unirea celor doua state. Municipiul Iași a gazduit prima conferința…

- 20 de mii de carți vor fi donate Primariei din Chisinau de Biblioteca Municipala din București. Anunțul a fost facut de primarul general, Gabriela Firea, in timpul vizitei in Republica Moldova, la invitația omologului sau de peste Prut.

- Republica Moldova poate conta oricand pe ajutorul Romaniei, care este gata sa acorde tot sprijinul necesar pentru realizarea reformelor la Chisinau.Declaratia a fost facuta de europarlamentarul roman Andi Cristea si senatorul de la Bucuresti, Titus Corlatean.

- Un accident grav s-a produs in dupa-amiaza zilei de vineri, 2 martie, pe Drumul European 581, pe raza localitatii Tarzii, Romania. In accident a fost implicat un microbuz din Republica Moldova de pe cursa Chisinau - Bucuresti. Acesta transporta zece persoane.

- O persoana a decedat intr-un grav accident in Romania in care a fost implicat un microbuz din Republica Moldova. Potrivit informații, microbuzul a ieșit la depașire și a s-a ciocnit frontal cu o Dacia.

- Orchestra Romana de Tineret va sustine sub bagheta lui Cristian Mandeal un turneu prin care aniverseaza 10 ani de la infiintare. Primul concert va avea loc la Ateneul Roman din Bucuresti in seara de 17 martie, de la ora 18.30, evenimentul marcand in acelasi timp 140 de ani de la infiintarea Societatii…

- Daniel Olteanu Deputatul PNL de Vaslui Daniel Olteanu atrage atenția ca, in baza obiectivelor asumate de PSD prin Programul de Guvernare, obiective care se refera la consolidarea durabila a relației cu Republica Moldova prin investiții și alocari de fonduri, in special in domeniul transporturilor și…

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale ''Transgaz'' SA a devenit, indirect, actionar majoritar la Intreprinderea de Stat Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, a anuntat premierul moldovean, Pavel Filip. Potrivit acestuia, Eurotransgaz SRL, societate înfiinţată…

- Starea de sanatate a fetiței Anastasiei Cecat. Iurie Dondiuc, directorul spitalului din Chișinau, unde este internata fetița de trei saptamani a actriței Anastasia Cecati, o oferit primele detalii despre starea copilului, dar și despre situația sa familiala, in urma deceselor parinților ei. „Copilul…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere astazi, 21 februarie 2018, dl Iurie Leanca, viceprim-ministru pentru integrarea europeana al Republicii Moldova. Președintele Senatului l-a felicitat pe dl Iurie Leanca, pentru numirea sa recenta in funcția de viceprim-ministru pentru…

- Aceasta problema a aparut la finele saptamanii trecute, dupa ce KFC a schimbat compania care ii livreaza produsele alimentare de care are nevoie, astfel ca luni majoritatea celor aproximativ 900 de restaurante KFC din Marea Britanie au fost obligate sa isi inchida portile. 'Avem un nou partener care…

- "(...) Vreau sa va asigur ca, la nicio luna de cand am preluat mandatul de prim-ministru, prima mea deplasare va fi, dupa ce merg la institutiile europene, in Republica Moldova. Astfel, pe 27 ianuarie (februarie – n.r.) voi merge la Chisinau si voi avea prima discutie cu domnul prim-ministru Filip.…

- O noua ședința a Guvernelor Republicii Moldova și României va avea loc în viitorul apropiat la Chișinau, a anunțat ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, aflat în prima sa vizita oficiala la București, scrie politics.md Reuniunea…

- Ministrul Afacerilor Externe de la Chisinau, Tudor Ulianovschi, a avut o intrevedere marti, 6 februarie, la Bucuresti, cu omologul sau roman, Teodor Melescanu. Seful diplomatiei romane a declarat ca Republica Moldova ramane o prioritate de prim rang in politica interna si externa a Romaniei, indiferent…

- Premierul V. Dancila, discutie telefonica cu omologul sau din R. Moldova Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila a avut, astazi, o discutie telefonica cu omologul din Republica Moldova, Pavel Filip, cu care a abordat Parteneriatul Strategic dintre cele doua state…

- Pavel Filip a felicitat-o pe Dancila cu ocazia investirii in functie, reiterand invitatia de a vizita Republica Moldova in viitorul apropiat, potrivit sursei citate.Cei doi premieri s-au aratat deschisi sa continue proiectele bilaterale de interes sporit. In context, Pavel Filip a spus…

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, este sceptic în privinta viitorului politic de la Chisinau al fostului presedinte român Traian Basescu scrie adevarul.ro. Potrivit lui, Basescu a fost „parasutat” în Republica Moldova doar…

- La 30 ianuarie 2017, Secretarul de Stat pentru integrare europeana, Daniela Morari, a avut o intrevedere cu Ambasadorul Republicii Croatia in Republica Moldova, cu resedinta la Bucuresti, Davor Vidis, aflat in vizita de lucru la Chisinau.

- Un tehnician dentar realizeaza cu multa pasiune, printr-o tehnica inedita, pandantive din metal si ceramica dentara, care au ajuns sa fie foarte apreciate chiar si peste hotare. Nascut in Republica Moldova, Oleg Fulga s-a mutat in urma cu multi ani la Galati din dorinta de a avea un trai mai bun. A…

- El a venit la granita insotit de consulul roman de la Chisinau. De asemenea, un elicopter SMURD de la Galati a preluat un pacient de 27 de ani din Republica Moldova si l-a transferat de la Chisinau la Bucuresti.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Vaslui, sub cupola Centrului Bilateral de Afaceri Romania – Republica Moldova, organizeaza, in perioada 31 ianuarie – 1 februarie, o misiune economica la Chișinau și Cahul, cu prilejul deschiderii expoziției “Fabricat in Moldova” (31 ianuarie – Chișinau)…

- Din delegația vasluiana fac parte reprezentanți ai unor firme din domeniile construcțiilor de mașini, confecțiilor și tricotajelor, incalțamintei, aparatelor de masura și control, drumurilor și reparațiilor de drumuri și poduri, producatorilor de material rulant și instalații petroliere, abatorizarii…

- Ministrul roman de Externe a precizat ca in cadrul intalnirii de miercuri, de la Bucuresti, cu omologul sau Italian, a fost aborata si problema Balcanilor de Vest, din perspectiva europeana, pe care ambele tari o sustin. “In contextul evolutiilor recente inregistrate in vecinatatea UE este cu atat…

- EY Romania a facut anunțul ca Mișu Negrițoiu se alatura echipei in calitate de Senior Advisor. ”Mișu Negrițoiu se alatura EY Romania in calitate de Senior Advisor. El va oferi consultanța pentru tranzacții și va sprijini dezvoltarea strategiei de piața a EY, la nivel local, dar și internațional.…

- Doina și Ion Aldea Teodorovici au fost doi mari artiști, care au sfarșit tragic, in urma unui accident rutier. In urma lor a ramas un copil orfan, care astazi le calca pe urme. Sotii Doina și Ion Aldea Teodorovici au cantat impreuna si tot impreuna au murit, intr-un tragic accident in noaptea de 29…

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…

- Autoritațile de poliție și paza a frontierei din Romania și Republica Moldova au avizat favorabil evenimentul care va avea loc in dupa-amiaza zilei de Revelion, in localitatea Falciu din județul Vaslui. ”Publicul larg este așteptat sa sarbatoreasca in cel mai ingenios mod intrarea in Anul…