Muzica reggae din Jamaica, inclusă de UNESCO pe lista patrimoniului cultural al umanităţii Muzica reggae din Jamaica a fost inclusa joi pe lista patrimoniului cultural imaterial al umanitatii de un comitet specializat al UNESCO, care s-a intrunit la Port-Louis, capitala insulei Mauritius, informeaza AFP si DPA. Includerea pe aceasta lista reprezinta de obicei o modalitate de a asigura protectia de care au nevoie anumite ritualuri culturale, dar si o crestere a gradului de constientizare in randul publicului larg in legatura cu importanta unor astfel de elemente culturale. Desi cel mai cunoscut artist reggae este fara indoiala jamaicanul Bob Marley, ale carui piese sunt difuzate cu regularitate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tehnica fabricarii parfumurilor din localitatea franceza Grasse (departamentul Alpes-Maritimes) a fost inscrisa, miercuri, in Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanitatii de catre UNESCO, finalizare a unei proceduri incepute acum zece de ani, scrie AFP, potrivit news.ro."Este o mare fericire…

- Tehnica fabricarii parfumurilor din Grasse, localitate din departamentul francez Alpes-Maritimes, a fost inclusa miercuri pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitatii, in urma deciziei luate de un comitet specializat UNESCO reunit la Port-Louis, capitala Mauritius, informeaza AFP.…

- Autor: Stelian ȚURLEA Sa-l mai prezint pe Tudor Calin Zarojanu? Am facut-o in urma cu aproape un an, dupa ce, la Targul de carte Gaudeamus, a lansat o cartice fermecatoare – Cartea ceaiurilor – pe care am prezentat-o la aceasta rubrica, un fel de rememorare a inceputului anilor 70 ai secolului trecut,…

- Castelul Huniade și cladirea in care funcționeaza Opera și Teatrul Național vor fi reabilitate de Ministerul Culturii. Finanțarea se va face prin intermediul Institutului Național al Patrimoniului. ”S-a adoptat lista cu obiectivele incluse in programul național de restaurare, care este o lista foarte…

- A 51-a ediție a Fesstivalului „Crizantema de Aur” iși propune, in an centenar, sa promoveze Romanta ca gen muzical al patrimoniului Post-ul „Crizantema de Aur” – Romanța, pe drumul spre Lista UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitatii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, a negat joi ca a blocat in 2016 includerea pelerinajului de Rusalii de la Sumuleu Ciuc pe lista patrimoniului UNESCO, raspunzand unor acuzatii formulate de mai multi reprezentanti ai comunitatii maghiare, inclusiv presedintele…

- Manuela Prajea este profesoara de matematica de mai bine de 28 de ani ajungand sa predea aceasta materie pentru clasele 5-8, dar si pentru 9-12 chiar la Colegiul National Traian din Drobeta-Turnu Severin, acelasi la care a studiat si ea

- Expoziții de fotografie, ateliere gastronomice si de meșteșugarit, dar si excursii la monumentele istorice vor fi organizate pana la 28 septembrie, in cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului. Acestea au scopul de a promova valorile culturale ale tarii.