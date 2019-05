Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii din penitenciarele Aiud si Rahova organizeaza, luni, mitinguri de protest in fata celor doua inchisori, nemultumiti de regimul de munca la care sunt supusi, informeaza Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare (SNLP) si Federatia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP).

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de joi, indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, inregistrand o apreciere de 0,10%, la 8.450,07 puncte.Valoarea totala a tranzactiilor a fost de 22,294 milioane de lei (4,685 milioane…

- Comisia parlamentara speciala a Camerei Deputaților pentru controlul activitații SRI afirma, în &"Raportul privind folosirea SRI de catre George Maior în scopuri personale&", consultat de ȘTIRIPESURSE.

- O carte tiparita, cu multe ilustrații frumoase, sau tableta? Asta e mare dilema a parintelui modern, scrie realitatea.net.Deși mulți parinți tind sa le ofere copiilor un gadget – ca sa fie in pas cu moda – se pare ca cititul unei carți clasice aduce mai multe beneficii.

- O data cu apropierea Sarbatorilor Pascale, in atentia veterinarilor intra crescatorii de ovine si comerciantii produselor din carne si lapte de oaie. Cu aceasta ocazie au demarat controalele tematice specifice, pentru a asigura cetatenilor un comert cu alimente sigure. La aceste actiuni vor participa…

- In an electoral, partidele politice se intrec in acte de binefacere și abordeaza strategii prin care sa atraga capital electoral. Reprezentanții ALDE Gorj, de exemplu au anunțat intr-o conferința de presa ca se vor implica in perioada urmatoare in acțiuni de ecologizare in localitațile din județ, schimband…

- Rapid a caștigat, sambata, in Regie, cu FCSB II, scor 2-0 și echipa feroviara este tot mai aproape de promovarea in Liga a 2-a. Printre cei 7.000 de spectatori prezenți in tribunele arenei din Regie s-a numarat și Ion Dichiseanu, 85 de ani. Indragitul actor s-a declarat incantat de atmosfera creata…

- Elena Scutaru este un tehnician de unghii false mai puțin obișnuit. In 2017, și-a dat seama ca are nevoie de mai mult decat munca la salon. A aflat de o competiție europeana de renume, NailPro, și a participat la ediția din Polonia, unde s-a clasat pe locul V. A urmat ediția din Romania, unde a obținut…