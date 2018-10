Stiri pe aceeasi tema

- „Odihnește-te in pace, prieten vechi! Vei ramane in sufletele noastre! Acum ii vei canta lui Dumneze! Drum lin, Chris Luca", a scris Nidia Moculescu pe pagina ei de Facebook, potrivit cancan.ro. Cristian Luca ar fi murit miercuri, 24 octombrie. Citeste si Nidia, vesti proaste despre starea…

- Este doliu in muzica romaneasca! Nidia Moculescu a anunțat ca i-a murit un prieten extrem de drag. Este vorba despre cantarețul Cristian Luca, cunoscut cu numele de scena Krystal. Se pare ca artistul a murit pe miercuri, 24 octombrie, chiar de ziua lui de naștere! „Odihnește-te in pace, prieten vechi!…

- Daniel Rosalim s-a nascut in 1978, in Sura Mare, la doar cinci kilometri de Sibiu. Spunea ca daca nu ar fi fost artist ar fi fost cu siguranța horticultor. Daniel a ajuns sa cante in corul de la Orlat, "Caluserul", iar apoi in Ansamblul "Jidvei Romania". A cantat si la Junii Sibiului, acolo unde…

- Daniel Stanciulescu, cunoscut sub numele DJ TigAie, a murit cu o zi inainte de concert . Astazi, 5 octombrie, artistul urma sa sustina un concert intr-un club din Bucuresti. Daniel Stanciulescu a inceput sa puna muzica inca din adolescenta, la 17-18 ani, iar in scurt timp a ajuns unul dintre numele…

- Anunțul trist a fost facut de catre Andrada Barsauan, cantareața de muzica populara care colabora cu Daniel Siminic. Barbatul a murit in urma unui infarct. Cunoscuta interpreta de muzica populara si-a pierdut un foarte bun prieten și colaborator. Daniel Siminic a lucrat și in televiziune dar, in ultimii…

- Doliu in muzica, dupa ce rapperul Donnell Robinson, cunoscut sub numele de scena MC Overlord, a decedat. Artistul s-a stins din viața miercuri, la varsta de 49 de ani, dupa ce pe toata perioada verii fusese spitalizat. Problemele de sanatate incepuse cu o hernie, care a dus la mai multe operații suferite.…

- Muzica romaneasca de petrecere e in doliu. A murit Artistul Costel Geambașu, celebrul artist al anilor `80 și `90, aflat la varsta de 67 de ani. Printre care cele mai consacrate piese ale sale se numara “Cenusareasa” si “Trenul vietii”, care i-au fost cantate inclusiv lui Nicu Ceausescu.

- Doliu in Maramures. Un cunoscut interpret de muzica populara a plecat dintre noi. Interpretul de muzica populara, taragotistul Dumitru Farcas, a murit in noaptea de luni spre marti intr-un spital din Cluj, in urma unui infarct. Taragotistul avea 80 de ani. Dumitru Farcas a murit intr-un spital din Cluj,…