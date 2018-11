Muzica, poezie si dans, la evenimentul Oglinzi“, desfasurat la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta (galerie foto + video)

Stiri pe aceeasi tema

- Publicul constantean s a intors in timp cu 100 de ani, in an Centenar. La Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, are loc in aceste momente un evenimentul boem cu muzica, poezie si dans intitulat ldquo;Oglinzi".Folkistul Dan Pantis si scriitoarea Camelia Radulian se afla in centrul atentiei,…

- Sunteti asteptati astazi, la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, de la ora 17.00, la evenimentul boem cu muzica, poezie si dans intitulat "Oglinzi". Folkistul Dan Pantis si scriitoarea Camelia Radulian, cu participarea extraordinara a interpretei si actritei Ileana Sipoteanu, au creat…

- Interpreta si actrita Ileana Sipoteanu invita constantenii la un altfel de spectacol, care ne va purta in atmosfera retro al anilor 39;20. In ajun de Centenar, Ileana Sipoteanu ne invita sa ne privim in "Oglinzi". Despre povestea spectacolului, care va avea loc la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie…

- Publicul constantean va fi intors in timp cu 100 de ani, in an Centenar. La Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, in ziua de sambata, 17 noiembrie, de la ora 17:00, are loc evenimentul boem cu muzica, poezie si dans intitulat ldquo;Oglinzi". Folkistul Dan Pantis si scriitoarea Camelia…

- In jur de 30 de persoane au participat, astazi, la cursa "Alerg pentru Unirea de la Marea Neagra", care a celebrat Unirea Dobrogei cu Romania si Ziua Armatei Romane.Alergarea s a intins pe distanta a 80 de kilometri, intre podul "Anghel Saligny" de la Cernavoda si Constanta, punctul terminus fiind Muzeul…

- Expoziția ”Chipul – asceza și reverie” la Muzeul de Istorie Naționala și Arheologie Constanța Artista Melania Adony, a expus colecția sa de acriluri,ce fac parte din actuala etapa a artei sale, la Muzeul de Istorie Naționala și Arheologie Constanța. Expoziția ”Chipul – asceza și reverie” a impletit…

- "Astazi, sambata 24 iunie 1989, la Muzeul de Istorie si Arheologie Constanta, in sala de receptie cu frumoase picturi de pereti, intr o zi insorita, placuta, potrivita pentru evenimente insemnate, in cadrul simpozionului laquo;Convergente stiintifice interdisciplinare la tarmul euxinraquo;, se infiinteaza…

- Decan al Facultatii de Istorie si Stiinte Politice din cadrul Universitatii "Ovidiusldquo;, conf. univ. dr. Emanuel Plopeanu evoca personalitatea lui Adrian Radulescu din perspectiva studentului abia admis. "Personalitatea profesorului si arheologului Adrian Radulescu este greu de cuprins in cuvinte.…