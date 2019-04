Stiri pe aceeasi tema

- Piata muzicala mondiala a valorat anul trecut 19 miliarde de dolari, aproape de nivelul anului 2006, a anuntat International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) intr-o conferinta sustinuta marti, la Londra, conform news.ro.De mai bine de zece ani, industria era in cadere libera,…

- Vanzarile din domeniul muzicii au crescut cu 9,7% la nivel global in 2018, al patrulea an consecutiv de crestere alimentata de piata de streaming, in ciuda unor puternice discrepante regionale, potrivit cifrelor date marti publicitatii de specialisti din industrie, informeaza AFP,potrivit agerpres.ro."Ne…

- HONOR, unul dintre e-brandurile de top de smartphone-uri, a anunțat ca HONOR 8X a atins un prag remarcabil de performanța in vanzari - peste 10 milioane de unitați livrate pe piața globala. Lansat in octombrie 2018, HONOR 8X este dotat cu o configurație de varf care include un ecran FullView de 6,5…

- Pe 22 mai 2017, imediat dupa un concert susținut de Ariana Grande, un tanar in varsta de 22 de ani a detonat o bomba pe Manchester Arena. Explozia a ucis 23 de oameni, inclusiv autorul atentatului, un britanic de origine libiana, și a ranit alți 119. Atacul terorist de tip kamikaze, a avut loc in...…

- Ascendis, companie de training si consultanta in domeniul dezvoltarii organizationale, a incheiat anul 2018 cu o cifra de afaceri cumulata de 8,6 milioane de euro, in crestere cu 18% fata de anul 2017.

- Piata croazierelor a crescut considerabil in ultimii ani. Succesul acestor vacante se datoreaza campaniilor de promovare, dar si tarifelor tot mai scazute, care fac ca produsul sa fie accesibil unui numar tot mai mare de turisti. Pretul unei croaziere...

- Kacey Musgraves e incantata sa vada ca femeile s-au impus la ediția de anul acesta a Premiilor Grammy. Analizand lista caștigatorilor – Kacey Musgraves (cu 3 trofee), Lady Gaga (cu 3 trofee), Brandi Carlile (cu 3 trofee), Dua Lipa (cu 2 trofee), Cardi B și Ariana Grande (fiecare cu cate un trofeu) –…

- Este o tanara talentata, carismatica și ambițioasa, care iși urmeaza visele legate de muzica și nu se lasa niciodata batuta. Adriana Spunei este un nume relativ nou in industria muzicii moldovenești, dar care, pas cu pas, devine auzit pe piața muzicala din țara noastra.