- Stagiunea 2019 – 2020 debuteaza la Teatrul Tineretului Piatra Neamt cu avanpremiera Frontal, o adaptare foarte libera dupa „Povestea unui om lenes“ de Ion Creanga, un spectacol de Gianina Carbunariu. „Spectacolul isi propune sa reviziteze „Povestea unui om lenes“ (1878) de Ion Creanga, avind in acelasi…

- ■ manifestarea ce o are in prim plan pe distinsa invatatoare are loc pe 11 septembrie ■ ea face parte din proiectul „Sa cunoastem istoria judetului prin memoria comunitatii. Oameni, locuri, fapte“ ■ Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt organizeaza manifestarea „Veronica Filip – un reper de excelenta…

- ■ manifestarea va avea loc pe 5 septembrie, sub genericul „Omagii aduse unui OM de POVESTE“ Academia Oamenilor de Stiinta, Filiala Piatra Neamt, in parteneriat cu Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt, organizeaza evocarea „Centenar Dr. Costache Andone (1919 – 2016)“. Manifestarea are loc joi,…

- ■ consilierii judeteni liberali vor initia proiect de hotarire pentru incetarea mandatului lui Vasile Baciu ■ exista posibilitatea ca hotaririle votate de acesta sa fie atacate in instanta ■ daca va dori cineva ■ miza reala a scandalului e majoritatea in CJ ■ apropos de majoritate, PMP trebuie sa aleaga…

- Salvatorii nemteni intervin in aceste momente la un nou accident rutier produs la Cordun, miercuri, 28 august. Este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme, iar unul dintre ele s-a rasturnat conform primelor informatii oferite de reprezentantii ISU Neamt: “Misiune asigurare masuri PSI accident…

- ■ declaratia apartine primarului Adrian Ciobanu si a fost facuta cu prilejul celei de-a IV-a editii a Zilelor comunei Cordun ■ un moment special al manifestarii l-a constituit premierea elevilor merituosi ■ antrenul petrecerilor l-au asigurat artisti renumiti ■ Cea de a IV-a editie a Zilelor comunei…

- ■ declaratia apartine primarului Daniela Ursache ■ Flori de Munte, sarbatoarea comunei, a ajuns la editia cu numarul XXV ■ „Se stie ca am investit foarte mult in factorul uman (...), dar acum ne vom ocupa mai mult de problema infrastructurii“, a mai afirmat primarul referindu-se la planuri de viitor…

- ■ publicul poate admira lucrari semnate de Carmen Carbunariu, o artista care de profesie este inginer ■ pietreanca si-a gasit vocatia de pictor in Italia ■ a emigrat in Peninsula in 1999 ■ Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt gazduieste, in Sala Cupola, expozitia de pictura semnata de Carmen…