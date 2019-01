Stiri pe aceeasi tema

- Una dinte cele doua fotografii cunoscute despre care se credea ca il reprezinta pe Van Gogh s-a dovedit a fi un portret al fratelui acestuia, a anuntat joi muzeul Van Gogh din Amsterdam, potrivit AFP. "O fotografie despre care am presupus mereu ca il reprezenta pe Vincent van Gogh la varsta…

- Un tablou al pictorului suprarealist belgian Rene Magritte, intitulat "Le Principe du plaisir", a fost vandut pentru suma record de 26,8 milioane de dolari la o licitație organizata de casa Sotheby's la New York, potrivit Le Figaro, scrie Mediafax.Tabloul, evaluat la 15 - 20 de milioane de…

- Valorile medii termice, atat diurne, cat si nocturne, vor fi pe un trend descendent in urmatoarele doua saptamani, in majoritatea regiunilor, iar, in general, dupa data de 18 noiembrie, sansele de ploaie devin din ce in ce mai mari, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM),…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni, 5 noiembrie, prognoza meteo pentru perioada 6-18 noiembrie, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii. Prognoza meteo pentru 6 noiembrie. Temperaturi ridicate, dar cu burnița și ceața Prognoza meteo…

- „Va rugam sa ne ajutați! Va rugam! Nu știm la cine sa ne mai adresam! Am sunat peste tot, dar nimeni nu raspunde la telefoane”. Cam așa suna toate telefoanele pe care le-am primit fie la „Telefonul cititorului”, fie pe telefoanele noastre mobile (la care am raspuns mereu), fie pe pagina de Facebook…

- Regimul termic anuntat de catre meteorologi, pentru intervalul 23 octombrie - 4 noiembrie, va fi unul oscilant, cu temperaturi de primavara in unele zile, dar si cu scaderi destul de importante ale acestora mai ales la mijlocul perioadei analizate, cand vor aparea si precipitatiile, releva prognoza…

- Tabloul "Rondul de noapte", de Rembrandt, va fi restaurat in fata publicului iar operatiunea va fi transmisa in direct, online, a anuntat, marti, Rijksmuseum din Amsterdam, scrie AFP.Acest proiect inedit, care costa mai multe milioane de dolari, va debuta in iulie 2019 si va permite amatorilor…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega (Pro Romania) prevede o transformare majora in PSD in cateva saptamani plecand de la intervenția lui Ion Iliescu. ”Fara sa dea nume, pe blogul sau, Ion Iliescu a fost categoric: un partid condus nedemocratic nu poate conduce democratic o țara! Intervenția lui Ion…