Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul portughez Cristiano Ronaldo a devenit, sambata, primul jucator care a castigat titlul in Anglia, Spania si Italia, informeaza News.ro.Citește și: Capitanul echipei de Fed Cup a Frantei: 'Per total 1-1 este un scor logic pentru finalul acestei prime zile' Ronaldo a obtinut…

- Ministrul spaniol de externe, Josep Borrell, a cerut joi NATO o retragere ''ordonata'' din Afganistan, exprimandu-si totodata speranta ca efortul pe care autoritatile de la Madrid l-au depus in ultimii 16 ani pentru stabilizarea acestei tari nu a fost inutil, transmite agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- Revista germana Der Spiegel a obtinut în instanta dreptul de a difuza informatii despre delictele fiscale ale celebrului fotbalist Cristiano Ronaldo (Juventus), dupa ce o instanta inferioara a dat initial dreptate avocatilor portughezului, care au solicitat interzicerea publicarii acestor informatii,…

- P3 Logistic Parks, dezvoltator și manager pe termen lung de proprietați logistice, a continuat sa inregistreze o creștere puternica in ultimele 12 luni. Parțial, acest lucru a fost determinat de explozia cererii online, care a alimentat nevoia de depozite situate strategic in Europa. Baza de clienți…

- Capitanul nationalei de rugby a Romaniei, Mihai Macovei, spune ca tricolorii au de luat o revansa in fata Spaniei, sambata, in etapa a 3-a din Rugby Europe International Championship (REIC), la Madrid, dupa ce anul trecut ibericii au castigat cu 22-10. ''Este important sa crestem…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a confirmat discuția avuta cu Liviu Dragnea, la Congresul PES de la Madrid, dar a avut o alta varianta despre aceasta. Oficialul CE a precizat sambata ca i-a spus lui Liviu Dragnea ca daca social democratii vor sa faca parte din familia socialistilor…

- „Multe dintre guvernele noastre din Europa, in ultimii ani, in Suedia, in Romania, in Spania, in Portugalia au crescut pensiile, salariile, au crescut salariul minim. Acestea sunt lucrurile pe care le facem cand suntem la guvernare. Am facut aceste lucruri in Suedia, in Romania, in Spania, in Portugalia,…

- Condamnatilor care nu sunt considerati responsabili penal, din cauza problemelor mintale, si sunt internati in spitale psihiatrice nu li se poate interzice automat sa voteze, a decis joi instanta suprema din Germania, potrivit DPA, potrivit agerpres.ro.Cristi Danileț anunța o revolta FARA…