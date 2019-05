Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Brilei în colaborare cu Liceul Teoretic &bdquoPanait Cerna&rdquo Brila organizeaz vineri 10 mai 2019 ora 12 la Casa Memorial &bdquoPanait Istrati&rdquo din Grdina Public festivitatea de premiere pentru Concursul Regional de Creaie Literar &bdquoPanait Cerna&rdquo. La concurs au participa...

- Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat, in luna aprilie 2019, actiuni de control in domeniul relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca, in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 489.000 lei. In domeniul relatiilor de munca, s-au efectuat 219 controale, in…

- Liceul Teoretic deruleaza in perioada 1 septembrie 2018- 31 august 2020, proiectul de Parteneriat Strategic doar intre Școli Erasmus + “ Homo Universalis”. Coordonator de proiect este Spania, iar partenerii sunt Romania, Macedonia și doua instituții din Italia. Anul 2019 este anul comemorarii a 567…

- Muzeul Prado din Madrid marcheaza 200 de ani de existența cu o expoziție extraordinara a unui celebru artist elvețian. Lucrarile acestuia sunt expuse in cele mai vizitate sali ale muzeului, fața in fața cu capodoperele altor mari artiști.

- Cateva zeci de persoane s-au adunat la Cluj, Timișoara și Iași pentru a protesta fața de guvernare și fața de masurile pe care le adopta, in special cele din domeniul justiției. La Timișoara, unde oamenii au format un lanț uman, s-a aflat și filosoful Mihai Șora, informeaza Mediafax.Aproximativ…

- Cireșii din Tokyo sunt in plina floare. E o adevarata sarbatoare pentru japonezi. Cea mai buna dovada e ca pe aleile din jurul Palatului Imperial nu mai exista restricții de circulație, pentru ca toata lumea sa se bucure de peisaj.

- La acest sfarșit de saptamana sunteți invitați la Iulius Mall Timișoara pentru o mulțime de activitați. De vineri pana duminica, la Targul de Antichitați puteți gasi produse de colecție, bijuterii, ceasuri vechi, monede, viniluri, aparate foto vechi, numismatica, filatelie, portelanuri, tablouri,…

- Karl Lagerfeld a fost murit marti dimineata, la American Hospital, din Paris, precizeaza romaniatv.net.Celebrul designer avea 85 de ani, iar in ultimele trei decenii a indeplinit functia de director de creatie al casei Channel.Karl Lagerfeld a fost murit marti dimineata, la American Hospital, din Paris.…