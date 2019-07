Stiri pe aceeasi tema

- Cautarile continua in cazul politistului ucis in localitatea Izvin, Timis Foto: politiaromana.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Realizator: Fortele de ordine îl cauta în continuare pe barbatul care a ucis ieri un politist, în localitatea Izvin din judetul Timis. Barbatul, pe…

- Unitatile de invatamant din Bucuresti pot suspenda cursurile si joi 30 mai Papa Francisc. Arhiva Foto: Elena Postelnicu. Unitatile de învatamânt din Bucuresti pot suspenda orele de curs si în ziua de joi, cu aprobarea consiliilor de administratie, în contextul vizitei…

- Metroul circula cu o decalare de doua minute pe Magistrala 2 Berceni-Pipera Statie de metrou la Bucuresti pe Magistrala 1. Arhiva Foto: Sergiu Stet. Metrorex anunta ca trenurile de metrou circula, astazi, cu o decalare de doua minute fata de programul obisnuit pe Magistrala 2 "Berceni-Pipera",…

- Maratonul Resuscitarii, cum actionezi in cazul unui stop cardio-respirator Arhiva Foto: Mario Balint. Peste jumatate dintre decesele suferite în urma unui stop cardio-respirator ar putea fi evitate, daca s-ar cunoaste manevrele de resuscitare, arata datele statistice la nivel european.…

- Radu Mazare ”va fi adus sub escorta” Radu Mazare. Arhiva Foto: Agerpres. Autoritatile din Magadascar au admis cererea de extradare a fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, condamnat pentru fapte de coruptie la noua ani de închisoare. Anuntul a fost facut cu putin timp…

- World Press Photo a ales cele mai reușite fotografii de presa din lume realizate in ultimul an. Expoziția care reunește zeci de cadre memorabile poate fi vizitata la București, Timișoara și Cluj de Justin Gafiuc Pornim de la un total de 78.801 imagini realizate de 4.738 de fotografi din 129 de țari,…

- Din nou „in deplasare”, in mijlocul Salonului sticlei, la Galeria bucuresteana Orizont, Cafeneaua criticapropune o discutie despre editia actuala a Salonului, a 31-a, asezata sub titlul Forma si lumina (16 aprilie-14 mai 2019), si despre arta sticlei si a sticlarilor in general, pe fundalul si mai larg…

- Pregatiri pentru vizita Papei in Romania Papa Francisc. Arhiva Foto: Elena Postelnicu. Termenul de înscriere pentru cei care vor sa fie de fata la vizita Papei Francisc la Catedrala Sfântul Iosif din Bucuresti a fost prelungit pâna pe 15 mai. În zona Pietei…