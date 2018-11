Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 10 noiembrie, incepand cu ora 11.00, va avea loc festivitatea de inaugurare a Filialei Iasi a Muzeului Militar National ,,Regele Ferdinand I", situata pe Bulevardul Carol I, nr.7, la sediul Cercului Militar Iasi. Programul va cuprinde primirea invitatilor, oficierea serviciului religios, alocutiuni,…

- Capitanul Andrei Cristea a adus victoria Politehnicii Iasi, scor 2-0 (0-0), in amicalul cu juniorii de la Sporting Vaslui, disputat marti seara, in Copou. Intrat in teren la pauza, Cristea a reusit o dubla, primul gol fiind marcat din pasa lui Badic, in minutul

- Cercul Militar Iași și Liga Scriitorilor Romani, Filiala Iași – Moldova prin Cenaclul de pictura și literatura „Octav Bancila”, va invita duminica, 14 octombrie 2018, intre orele 16.00 și 18.00 in sala de festivitați a Cercului Militar (Casa Armatei) Copou la un eveniment cultural – lansarea volumului…

- Transportul, energia, turismul și zona sociala – principalele puncte de colaborare Primarul General al Municipiului București, Gabriela Firea, Primarul Municipiului Brașov, George Scripcaru, și Primarul Municipiului Constanța, Decebal Fagadau, au semnat astazi, la Brașov, statutul și actul constitutiv…

- Problema parcului auto de la Complexul Muzeal Arad s-ar putea rezolva in urmatoarea perioada, doar daca se va reuși intocmirea dosarului pentru programul „Rabla”. In acest sens, directorul instituției, Constantin Inel, a inaintat Consiliului Județean Arad un referat pentru a solicita alocarea de…

- Incepand de luni, 20 august, „Asociația Alba Iulia Infrastructura” incepe sondajul despre regulamentul parcarilor. In prima zi a saptamanii, intre orele 09:00-11:00 in fața sediului ANAF de pe strada Primaverii, cetațenii se pot intalni cu reprezentanții asociației pentru a-și spune parerea despre problema…