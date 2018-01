Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Luvru a primit 8,1 milioane de vizitatori in 2017, o frecventa in crestere cu 10,1%, dupa ce in 2016 a scazut numarul de turisti straini in Paris, a anuntat luni directorul institutiei, citat de AGERPRES si AFP.Scaderea numarului de turisti in capitala franceza a fost cauzata de atentatele…

- Ninsorile abundente care au afectat provincia Anhui din estul Chinei incepand de la 3 ianuarie au provocat moartea a 13 persoane, au anuntat vineri autoritatile guvernamentale provinciale, citate de Xinhua. Cea mai puternica furtuna de zapada din 2008 a afectat pana in prezent 1,06 milioane…

- Dupa ce turismul a crescut pe plan international in 2017, operatorul Airports of Thailand a depasit operatorul Aena din Spania in topul celor mai valorosi operatori de aeroporturi din lume, castigand astfel prima pozitie, potrivit Bloomberg. Operatorul din Taillanda a inregistrat o crestere…

- Peste 2 milioane de persoane au tranzitat frontiera romana in perioada 18 decembrie - 1 ianuarie, fiind inregistrata o crestere cu 15% fata de acelasi interval de timp, dintr-o perioada normala. "In perioada 18 decembrie 2017 - 1 ianuarie 2018, frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de joi pe plus, toti indicii inregistrand cresteri modeste, sub 0,2%, cu exceptia BET-NG care afiseaza un plus de 0,24%. Astfel, indicele principal al pietei, BET afiseaza o crestere de 0,12%, indicele BET-TR creste cu 0,13%, iar BET FI cu 0,10%.…

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, preconizeaza o crestere a cifrei de afaceri si a numarului de pasageri cu 10% anul viitor, de la 400 milioane euro si 5 milioane pasageri in acest an, potrivit News.ro.

- Societatea Sargeant Marine Romania SRL a fost infiintata in anul 1997 si are sediul social in municipiul Constanta, incinta Port Constanta Sud, dana 102 103. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 27 decembrie 2017, firma are un capital social subscris de 6.489.500 de lei, integral…

- Autoritatile ucrainene si separatistii prorusi au inceput miercuri sa efectueze un schimb de prizonieri, ce poate ajunge la 380 de persoane, in estul rebel al Ucrainei, fiind cel mai important schimb de persoane detinute de catre partile implicate conflictul ce dureaza de aproape patru ani in regiune,…

- Daca tot a renunțat, recent, la taxa de 2 la suta pentru fiecare turist care este cazat in Timișoara și asta doar in urma unor amenințari cu procese, primarul Nicolae Robu anunța, la final de an, ca nu va crește nicio taxa sau vreun impozit in 2018. Excepții sunt doar cateva zeci de asociații de…

- Conform Institutului Național de Statistica, Romania avea in trimestrul trei circa 5,22 milioane de pensionari, in scadere cu 27.000 de persoane fata de perioada similara a anului trecut si cu 1.000 de persoane sub nivelul din trimestrul precedent, in timp ce pensia medie se cifra la 1.106 lei.…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis saptamana pe plus, toti indicii inregistrand cresteri usoare, sub 0,5%, cu exceptia BET-Fi, care se mentine pe minus, cu o scadere de 0,25%. Indicele principal al Bursei, BET, a inceput ziua de luni cu un avans de 0,39%, la fel ca si BET-TR, in timp ce…

- Romania avea in trimestrul trei circa 5,22 milioane de pensionari, in scadere cu 27.000 de persoane fata de perioada similara a anului trecut si cu 1.000 de persoane sub nivelul din trimestrul precedent, in timp ce pensia medie se cifra la 1.106 lei, reiese din datele comunicate luni de Institutul National…

- Peste 26 de mii de persoane din municipiul Chisinau nu au achitat impozitele pe imobil. Termenul-limita a fost data de 15 decembrie, anunta Primaria Capitalei.Restanțele au depasit 22 de milioane de lei, dintre care cinci milioane sunt penalitati.

- Bugetul Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) pentru anul 2018, in suma de 694 de milioane de lei, a primit marti aviz favorabil din partea comisiilor de Agricultura reunite din Parlament, fiind aprobat si un amendament care vizeaza suplimentarea prin redistribuire…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, proiectul de buget al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru CCR de 24,4 milioane lei, in crestere cu 16,15% fata de executia…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, proiectul de buget al Consiliului Legislativ pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru Consiliului Legislativ de 9,39 milioane lei, în creștere cu…

- Romanul care a furat diamante și inele prețioase din Paris de la celebra casa de bijuterii „De Grisogono”, a fost condamnat la 12 ani de inchisoare. Pe langa anii grei de inchisoare primiți, prahoveanul George Ploscaru, considerat autorul jafului secolului in Franța, a fost obligat sa achite daune in…

- Numarul persoanelor din Republica Moldova care solicita sa devina cetateni romani si al celor care obtin cetatenia si depun juramantul de credinta fata de Romania a crescut semnificativ, a declarat, pentru Agerpres, consulul general al Romaniei la Balti, Mihai Baciu. Potrivit acestuia, numarul solicitarilor…

- In dosarul Tel Drum, presedintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, de doua infractiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene…

- Romania e din nou preferata de turisti. Pana la sfarsitul anului numarul total al acestora ar putea ajunge la 12 milioane, un record dupa 1990. Vin si multi straini, iar printre ei, germanii sunt in top.

- Institutul Național de Statistica (INS) arata, intr-un studiu, ca populația rezidenta a Romaniei se va reduce, pana in 2060, cu valori cuprinse intre 3,6 milioane persoane și 8,8 milioane persoane, iar populația feminina va continua sa fie predominata. INS a luat in calcul la estimarea populației cinci…

- Tehnologia a evoluat extrem de mult în ultimul timp, dar acest lucru nu ne aduce întotdeauna doar beneficii, ba chiar vom avea de suferit. Potrivit unui studiu realizat de o mare companie de consultanța din Statele Unite, circa 800 de milioane de persoane vor ramâne…

- Pompierii militari au derulat, in primele zece luni ale anului, peste 355.000 de misiuni in intreaga tara, media zilnica fiind de 1.170 de interventii. Peste 81% dintre actiuni au fost ale SMURD, 8,5% fiind incendii, in crestere cu 28,41% fata de perioada similara a anului trecut. In urma actiunilor…

- Descoperirea recenta a unor migranți africani vanduți la Tripoli nu este un caz izolat: peste 40 de milioane de persoane din intreaga lume, dintre care un sfert copii, sunt in prezent reduse la sclavie, potrivit unui studiu realizat in 2016, relateaza AFP. Noțiunea de sclavie moderna…

- Daca in luna noiembrie avem zile dedicate shopping-ului precum Black Friday și Cyber Monday, deja adoptate la nivel internațional, ce ar fi sa avem și o zi in care sa sarbatorim și sa incurajam generozitatea și implicarea sociala, pentru a-i sprijini pe cei care au nevoie de ajutor. De la aceasta idee…

- DIGI Communications, compania mama a RCS&RDS, a raportat un profit net de 44,2 milioane euro in primele noua luni din acest an, in crestere de la 17,8 milioane euro in aceeasi perioada a anului trecut. La 30 septembrie, RCS&RDS avea cca. 3,4 milioane de abonati la serviciile de telecomunicatii mobile,…

- Fondul Proprietatea a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un profit net de 906,4 milioane lei, in creștere cu circa 59% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise miercuri Bursei de Valori București. "Principalul factor care a contribuit…

- "In perioada ianuarie — septembrie 2017 contul curent al balanței de plați a inregistrat un deficit de 4,191 miliarde de euro, comparativ cu 2,885 miliarde de euro in perioada ianuarie — septembrie 2016. In structura, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,7 miliarde de euro, balanța…

- Aeroportul International Timisoara anunta cifre record de trafic in primele zece luni ale acestui an, fiind inregistrati peste 1,3 milioane de pasageri si aproape 15.000 de zboruri, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Aeroportul International Timisoara,…

- Transgaz a inregistrat in primele noua luni din acest an un profit net de 433,552 milioane lei, in crestere cu 21% raportat la cel obtinut in perioada similara din 2016, de 358,469 milioane lei, conform datelor transmise luni de companie Bursei de Valori Bucuresti (BVB), potrivit Agerpres.

- Societatea Nationala Nuclearelectrica a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un profit net de 225,285 milioane lei, in crestere cu 120% fata de cel obtinut in perioada similara din 2016, conform datelor remise luni Bursei de Valori Bucuresti.

- Profitul brut realizat de Transgaz in primele 9 luni este de 433,5 milioane de lei, in crestere cu 21% fata de cel realizat in perioada similara din 2016, arata un raport transmis luni de societate (simbol TGN) catre Bursa de Valori Bucuresti. Veniturile din activitatea de exploatare inainte…

- Peste 1.000 de persoane, potrivit liderilor BNS, au protestat vineri, in fața Prefecturii Timiș, principala nemulțumire fiind decizia Guvernului de a muta plata contribuțiilor fiscale de la angajator la angajat, de la 1 ianuarie 2018. La protest au luat parte atât sindicaliști…

- Aproape 4 milioane de romani apti de munca nu au o slujba si nici nu cauta. Este o stare de fapt care dateaza de cel putin sase ani. Constatarea vine de la guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu. Dintre acestia, doar 10% ar fi dispusi sa munceasca, dar nu isi cauta un loc…

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei au loc atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, manifestantii au pornit la ora 19.00 in mars spre Parlament. Manifestatii asemanatoare au loc duminica si in diaspora, in orase precum Paris, Berlin, Roma, Zurich.

- De asemenea, compania a obtinut venituri de 73,53 milioane lei, cu 61,88% mai mult decat in primele noua luni din anul precedent, cand erau in cuantum de 45,42 milioane de lei, potrivit Agerpres.

- Inmatricularile de autoturisme Dacia noi in Franța au inregistrat in luna octombrie o creștere de 11,6% in ritm anual, la 8.487 unitați, arata datele publicate de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA), citate de...

- Autoritatile din Franta sustin ca un asemenea jaf nu s-a mai comis de 50 de ani. Jurnalistii il numesc pe George Ploscaru "Hotul cu maini de aur". Romanul a intrat intr-un magazin celebru din Paris si le-a spus angajatilor ca este un evaluatorul unui om bogat si ca vrea sa vada doua inele…

- Schimbarile climatice sunt responsabile de o criza de sanatate publica care a afectat deja milioane de persoane din toata lumea, conform unui studiu citat marti de DPA si Reuters. Valurile de caldura, ...

- Un puternic incendiu a izbunit, marti dupa-amiaza, la o casa din localitatea Moieciu de Sus, judetul Brasov, iar flacarile s-au extins la o pensiune in care nu sunt turisti. Cinci persoane au facut atac de panica si au avut nevoie de ingrijirile medicilor, iar flacarile risca sa se extinda la alte doua…

- Schimbarile climatice sunt responsabile de o criza de sanatate publica care a afectat deja milioane de persoane din toata lumea, conform unui studiu citat marți de DPA și Reuters.Valurile de caldura, alergiile, poluarea din atmosfera și bolile sunt principalele probleme de sanatate asociate…

- Politistii fac perchezitii, marti dimineata, in Capitala si in judetul Valcea, la locuintele unor persoane si la sediile unor firme cu activitati in domeniul comertului cu lemn, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de 4,5 milioane de lei.

- Muzeul Luvru din Abu Dhabi va fi inaugurat oficial pe 8 noiembrie, in prezenta presedintelui Frantei Emmanuel Macron, iar deschiderea pentru public va avea loc trei zile mai tarziu, pe 11 noiembrie, cu un concert al cantaretului si chitaristului francez Matthieu Chedid, urmat a doua zi de artista…

- Guvernul canadian a ajuns la un acord vizand despagubirea cu peste 31 milioane de dolari (21 milioane de euro) a trei barbați acuzați pe nedrept de legaturi cu terorismul și torturați in Siria și in Egipt, transmite AFP, citand presa locala. Abdullah Almalki, Ahmad Elmaati și Muayyed…

- Zilierii sunt o solutie pentru cei care cauta forta de munca imediat. Dar si o afacere pentru samsarii, care plaseaza muncitori si profita de pe urma lor. Este o afacere la negru pe care statul vrea sa o combata prin aparitia firmelor specializate in recrutarea zilierilor.

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant atrage atentia Guvernului Romaniei ca din cauza salariilor mult prea mici, numarul tinerilor care vor sa paseasca spre profesia de dascal este in scadere. Daca in anul 2004, la un numar de 4 milioane de copii, existau 343.000 de posturi in educatie,…

- Grupul Eurolife care controleaza la nivel local o companie de asigurari de viata si una de asigurari generale se asteapta la o crestere de circa 50% afacerilor in acest an, a declarat Anita Nitulescu, CEO Eurolife ERB Asigurari. In 2016 grupul a inregistrat prime brute subscrise de aproximativ 20 de…

- Pe fondul celor mai reduse exporturi din ultimele 7 luni, deficitul comercial lunar a depasit din nou pragul de un miliard de euro in august 2017. Fata de luna anterioara, livrarile la extern s-au diminuat cu circa 300 de milioane de euro si s-au dus sub reperul de 5 miliarde de euro. Importurile…