Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Muzeului Kitsch-ului din Bucuresti ironizeaza, pe Facebook, ochelarii Lizetei Haralambie, avocatul fostului primar al Constantei Radu Mazare. “Vino aratand așa la Muzeul Kitsch-ului și primești 50% reducere la orice”, este mesajul postat, pe pagina de Facebook, de catre reprezentantii…

- Cinematograful calator Caravana Metropolis revine la Bucuresti, intre 2 si 7 iulie, pentru a aduce pe marele ecran unele dintre cele mai bune filme europene noi printre care: "Chipuri, locuri", de Agnes Varda, "In libertate", de Pierre Salvadori, si "Razboiul Rece", de Pawel Pawlikowski, scrie news.ro.Primele…

- Cinematograful calator Caravana Metropolis se intoarce pentru cel de-al VIII-lea sezon, pentru a aduce pe marele ecran, in fata publicului larg, unele dintre cele mai bune filme europene noi. Potrivit uni comunicat al organizatorilor transmis, joi, AGERPRES, primele orase confirmate sunt…

- Cinematograful calator Caravana Metropolis va aduce intre 25 si 30 iunie, in Piata Mica din Sibiu, unele dintre cele mai bune filme europene noi, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. "Primele orase confirmate sunt Sibiu (25-30 iunie, Piata Mica), Bucuresti (2-7 iulie, Insula Artelor din…

- Cinematograful calator Caravana Metropolis se intoarce pentru cel de-al VIII-lea sezon la Sibiu, Bucuresti si Arad, pentru a aduce pe marele ecran, in fata publicului larg, unele dintre cele mai bune filme...

- O delegatie a Fondului Monetar International, condusa de seful misiunii FMI pentru Romania, Jaewoo Lee, se va afla la Bucuresti in perioada 27 mai - 7 iunie. "Luni, o echipa FMI, condusa de Jaewoo Lee, a inceput o vizita de doua saptamani la Bucuresti, pentru a realiza evaluarea anuala a economiei…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache și specialiștii CJ Ilfov vor consilia oamenii care iși doresc sa acceseze fonduri europene, dar se pierd in hațișul birocratic. Demersul Consiliului Județean Ilfov se adreseaza tuturor celor care au proiecte prin care pot contribui la dezvoltarea…

- In acest an, a 15-a ediție a evenimentului cultural "Noaptea Muzeelor" are loc pe 18 mai. La acea data, peste 150 de spații ale unor muzee și entitați culturale publice și private din București și din țara vor fi deschise, gratuit și pana la ore tarzii pentru expoziții, intervenții și experimente artistice,…