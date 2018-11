Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania a marcat, marti, Centenarul Marii Uniri printr-o serie de manifestari reunite sub genericul ''Evreii si Marea Unire - inainte si dupa 1918'', cu aceasta ocazie fiind decernate medalii de onoare - ''Sub semnul recunostintei si memoriei…

- Saptamana Educației Globale – 19-25 noiembrie 2018 – “Lumea se schimba, dar noi?”, marcata la Școala Gimnaziala „Ștefan cel Mare” din Alexandria in Social / on 23/11/2018 at 12:46 / Traim astazi intr-o lume globalizata, iar noi suntem cetațeni ai acestei lumi. Faptele noastre se rasfrang…

- Muzeul Judetean Teleorman a organizat, in colaborare cu Liceul Teoretic „Constantin Noica” din Alexandria, manifestarea „Spitalul de la Poroschia. Haritina Gigartu”. Evenimetul a avut loc joi, 22 noiembrie 2018, incepand cu ora 11.00, in Sala Multimedia a Muzeului Județean Teleorman. La manifestare…

- Centenarul Marii Uniri va fi marcat si la Alunis, prin spectacolul „De un secol impreuna”. Evenimentul organizat de Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” si Primaria Benesat va avea loc duminica, 2 decembrie, de la ora 13, la Caminul cultural din Alunis. Pe scena vor urca elevii scolii din localitate, precum…

- Muzeul Judetean Teleorman a organizat, in colaborare Scoala Gimnaziala nr. 1 Marzanești, manifestarea „Monumente istorice din județul Teleorman”. Evenimetul a avut loc la Scoala Gimnaziala nr. 1 Marzanești. Muzeograful Claudiu Olaru le-a prezentat copiilor cele mai importante monumente istorice din…

- Muzeul Judetean Teleorman a organizat, in colaborare Colegiul Național Pedagogic ”Mircea Scarlat” din Alexandria, manifestarea “Centenarul Marii Uniri 1918-2018”. Evenimentul a avut loc marți, 30 octombrie 2018, incepand cu ora 9.30, la Colegiul Național Pedagogic ”Mircea Scarlat”. La manifestare au…

- Muzeul Judetean Teleorman a organizat, in colaborare Scoala Gimnaziala Vedea Scriostea, manifestarea „Roadele Toamnei”. Evenimetul a avut loc miercuri, 24 octombrie 2018, incepand cu ora 11.00, la sediul scolii din Scrioastea. Muzeograful Luminita Gheorghe le-a vorbit copiilor despre obiceiurile si…

- Muzeul Judetean Teleorman gazduieste in perioada 31 august-21 septembrie 2018 expozitia itineranta de fotografie „Anotimpuri”. Expozitia este organizata de grupul „La Conacul Fotografilor”, un grup de fotografi amatori și profesioniști organizat doar pe facebook. Vernisajul expozitiei a avut loc vineri,…