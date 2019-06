Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Judetean Teleorman, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Teleorman, organizeaza, in colaborare cu Centro Pro Arte Contemporane Alexandria, expoziția „Realitate adaptiva”. Expune pictorul Svetlozar Nedev din Stara Zagora, Bulgaria. Vernisajul expoziției va avea loc vineri,…

- Publicul are ocazia sa vada, incepand de vineri, 42 de lucrari de grafica si litografii semnate de Picasso, Matisse, Dali si Klimt, expuse la Cabinetul de Stampe din Muzeul National Brukenthal, eveniment in cadrul Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS). Expozitia "Arta de darui: Picasso,…

- Muzeul Tarii Crisurilor este gazda vernisajului unei expozitii de exceptie, avand titlul „Linistea din sufletul meu”, si care este datorata artistului plastic taiwanez Chen Ching-Jung. Vernisajul are loc in cadrul Festivalului European Music Open, Editia a IV-a, 2019, Oradea, Romania, si…

- Muzeul Judetean Teleorman, in colaborare cu Muzeul Judetean Argeș ne invita joi, 16 mai 2019, incepand cu ora 10.00, la deschiderea expoziției „Cave canem” (Pazește-te de caine). Conceptul expoziției a fost realizat de specialiștii Muzeului Județean Argeș, majoritatea exponatelor provenind de la instituția…

- „Conversatii neterminate asupra importantei absentei" (titlul original: Unfinished Conversations on the Weight of Absence) se deschide pe 9 mai 2019, la Pavilionul Romaniei din Giardini della Biennale, in Veneția. Participarea Romaniei la cea de-a 58-a Expoziție Internaționala de Arta – La Biennale…

- Expozitia eveniment "Eli Lotar (1905 - 1969)", dedicata unuia dintre cei mai importanti fotografi ai avangardei pariziene, s-a deschis joi seara la Muzeul Colectiilor de Arta. Organizata in deschiderea Sezonului Romania - Franta in tara noastra, de Muzeul National al Literaturii Romane, in parteneriat…

- Sarbatoarea Pastelui inseamna dragoste, lumina, dar si multe cadouri. Tocmai de aceea, copiii din centrele de plasament din Constanta au muncit cu dragoste la crearea acestor cadouri, care vor putea fi cumparate de catre constanteni si nu numai.Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului…

- Complexul Muzeal Judetean Neamt, in colaborare cu Muzeul National de Istorie a Romaniei din Bucuresti, Muzeul Municipiului Bucuresti, Muzeul National Cotroceni, Complexul Muzeal National "Moldova" Iasi, Muzeul National Peles, Muzeul National al Literaturii Romane Iasi, Muzeul Bucovinei, Muzeul de Istorie…