- Directorul Muzeului Judetean de Istorie Brasov, istoricul Nicolae Pepene, a indemnat luni seara la prezentarea istoriei asa cum a fost si a anuntat ca marti, in sedinta Consiliului Judetean, va fi adoptata noua stema a judetului, care include si Coroana Regala, alaturi de simbolurile Fagarasului si…

- Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului va invita miercuri, 17 octombrie 2018, ora 13:00, la vernisajul expoziției temporare cu titlul: „Primul muzeu romanesc din Brașov. Edificarea instituțiilor culturale romanești din Transilvania dupa Unirea din 1918” In cadrul programului Centenarul Marii Uniri…

- In perioada 4 – 7 octombrie 2018, la Brașov se va desfașura primul salon de banda desenata cu o tematica aleasa in mod exclusiv din istoria recenta a Romaniei. Proiectul „Salon BD Romania 100” este organizat de Asociația Forums, Muzeul Județean de Istorie Brașov și Asociația Postmodernism…

- Muzeul Judetean de Arta Prahova „Ion Ionescu-Quintus“ organizeaza joi, 27 septembrie 2018, ora 1700, la sediul sau din Ploiesti, B-dul Independentei nr. 1, lansarea romanului „Partida de vanatoare“, al scriitorului STELIAN TANASE. Stelian Tanase (n. 17 februarie 1952, București) este un scriitor, eseist,…

- Cobra Tate, fostul cumnat al Biancai Dragusanu, face ce face si nu renunta la arogante. Recunoscut pentru felul in care ii place sa se faca remarcat, nici de aceasta data nu a facut exceptie.

- Trofeul "Cerbul de Aur", placat cu aur de 24 de karate, cu un design al anilor '68 - '71, poate fi admirat la Muzeul Judetean de Istorie Brasov in cadrul unei inedite expozitii, vernisata in perioada festivalului, si care va dura pana in luna ianuarie a anului viitor. Expozitia…

- "Expozitia aniversara Cerbul de Aur 50 de ani" va fi vernisata marti, la ora 13.00, la Muzeul Judetean de Istorie - Casa Sfatului din Brasov, scrie news.ro.Evenimentul este organizat in parteneriat cu Muzeul Judetean de Istorie si Consiliul Judetean Brasov. Cu o istorie zbuciumata,…

- Operatorul de transport al Brasovului, RATBV SA, a incheiat un nou Contract Colectiv de Munca (CCM), dupa ce in prealabil au avut loc o serie de negocieri cu sindicatul reprezentativ din societate. Principala modificare este introducerea unui spor de conditii de munca grea pentru soferii…