Muzeul Holocaustului, în București. Dăncilă: Va fi lângă Muzeul Antipa Viorica Dancila a anunțat, sambata, ca Guvernul va inființa Muzeul Holocaustului langa Muzeul Antipa, daca aceasta locație este cea mai potrivita in urma unei analize. Premierul a adaugat ca urmeaza sa fie luata o Hotarare de Guvern in acest sens, in cel mai scurt timp posibil. „Acest lucru este chiar in programul de guvernare. Vrem sa inființam Muzeul Holocaustului. Am avut discuții referitoare la acest aspect. Locația este identificata intr-adevar langa Muzeul Antipa. Vom vedea daca acea locație este cea mai buna. Daca este o locație buna acolo vom inființa Muzeul Holocaustului. Am… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Muzeului "Grigore Antipa", Luis Ovidiu Popa, a salutat ideea unor consultari publice pentru a fi decis amplasamentul noului Muzeu National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului si s-a declarat surprins de proiectul de pe site-ul Ministerului Culturii, care prezinta un complex format…

- Conducerea Muzeului Antipa se arata contrariata de dezacordul dintre Ministerul și ministrul Culturii privind crearea unui complex care sa cuprinda MȚR, Antipa, Muzeul Holocausului și Muzeul Satului: "Ideea unui complex muzeal care reunește muzee atat de diferite este destul de ciudata", potrivit…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si-a atacat, vineri, colegul de partid, pe ministrul Culturii, Daniel Breaz, pentru modul in care a gestionat infiintarea unui Muzeu National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului. "O idee buna, insa prost aplicata si gestionata", a spus Ciolacu,…

- Deputatul USR Iulian Bulai i-a cerut, vineri dimineata, ministrului Culturii, Daniel Breaz, sa organizeze consultari publice dupa ce joi seara institutia pe care el o conduce a anuntat ca va fi creat un complex muzeal ce va cuprinde Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului in Romania,…

- Deputatul USR Iulian Bulai i-a cerut, vineri dimineata, ministrului Culturii si Identitatii Nationale, Valer-Daniel Breaz, sa organizeze consultari publice dupa ce joi seara institutia pe care el o conduce a anuntat ca va fi creat un complex muzeal ce va cuprinde Muzeul National de Istorie a Evreilor…

- "Aseara, nume foarte mari ale scenei romanesti, oameni care au adus prestigiu acestei natiuni, au iesit in Piata Victoriei sa isi strige oful, vizavi de subfinantarea acestui domeniu. Nu am putut sa concepem pana in acest moment ca si acest domeniu, extrem de important pentru o natiune, sa fie bataia…

- Ministrul Culturii, Daniel Breaz, si directorul general al Muzeului National de Istorie Naturala „Grigore Antipa”, Luis Ovidiu Popa, sunt invitati marti, la ora 12,00, la Comisia de cultura din Camera Deputatilor, pentru a fi audiati in legatura cu o suprafata de teren care apartine muzeului si pe care…

- Guvernul intenționeaza construirea Muzeului Holocaustului in curtea Muzeului Antipa din Capitala, iar conducerea muzeului nu este de acord cu cedarea spațiului. Conflictul a inceput vineri dupa ce Ministerul Culturii a trimis vineri o adresa la Antipa, cu solicitarea ca muzeul sa cedeze o porțiune de…